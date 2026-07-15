Dieta del paciente de EII: ¿Puede el zumo de granada aliviar la inflamación intestinal?

D - CEBAS-CSIC

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de diferentes centros internacionales y del murciano Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) ha llevado a cabo un estudio a través del que ha asociado la ingesta regular de zumo de granada con menor inflamación intestinal subclínica en pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en remisión clínica.

Este trabajo, en el que además de expertos de esta institución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han participado otros de las universidades italianas de Parma, Católica del Sacro Cuore y de Bolonia, y neozelandesa de Auckland, así como investigadores del Hospital IRCCS St. Orsola-Malpighi de Bolonia, ha consistido en un ensayo clínico de 12 semanas de duración.

Publicada en la revista especializada 'Molecular Nutrition & Food Research', esta investigación se ha llevado a cabo en pacientes de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa que, pese a no presentar síntomas, mantenían niveles elevados de calprotectina fecal. Este es un biomarcador utilizado en la práctica clínica para detectar inflamación intestinal y estimar el riesgo de brote.

Tras 12 semanas de intervención, el grupo que consumió zumo de granada registró una reducción significativa de este marcador, mientras que en el de placebo no se observaron cambios relevantes, han indicado los autores de este estudio, entre los que se halla el director clínico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del alicantino Hospital Universitario del Vinalopó (Elche), el doctor Vicente Navarro, quien ha señalado que el interés del mismo reside en su "posible enfoque preventivo".

A su juicio, "los niveles de calprotectina sirven al especialista en aparato digestivo para predecir el riesgo de una recaída aun estando el paciente asintomático". "Si el zumo de granada con estas dosis hace que los niveles de calprotectina bajen de manera significativa, muy probablemente estos pacientes van a estar más tiempo libres de enfermedad", ha expresado.

Con ello, "el riesgo de nuevos brotes disminuye", ha continuado el también director de la Cátedra de Microbiota Humana de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y director de grupos de investigación en microbiota en esta provincia y en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio).

DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE ENDOTOXINA

Junto a ello, este análisis ha constatado una disminución de los niveles plasmáticos de endotoxina y cambios en la expresión de genes relacionados con la inmunidad de la mucosa intestinal y la función barrera. "En conjunto, los resultados refuerzan la hipótesis de que determinados compuestos bioactivos de la granada podrían influir sobre mecanismos implicados en la inflamación intestinal de bajo grado", han destacado los expertos al respecto.

Para obtener estos resultados, estos han empleado zumo 100 por cien de granada administrado en dos tomas diarias, centrándose en pacientes en remisión, pero con signos biológicos de inflamación persistente. "El objetivo no consistía en tratar un brote activo, sino analizar si una intervención nutricional rica en compuestos fenólicos presentes en el zumo podía contribuir a mantener la remisión y a reducir la inflamación subclínica que, en muchos casos, precede a una recaída", han resumido.

De cualquier forma, Navarro ha recordado que este ensayo "tiene el alcance de una prueba de concepto". "Para demostrar que estén más tiempo libres de enfermedad, harían falta meses o un año de seguimiento y la evaluación de más pacientes", ha finalizado.