El director de la OMS agradece a Sánchez "la solidaridad de España, su liderazgo y compromiso" con el MV Hondius

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), mantiene un encuentro con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (i), en la Moncloa, a 9 de mayo de 2026, en Madrid (España). El director de la Organización Mundial de la Salud ha viajado a - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "la solidaridad de España, su liderazgo y su compromiso" con los pasajeros del MV Hondius y ha asegurado que el organismo internacional continuará trabajando con el Ejecutivo español para garantizar "una respuesta sólida, coordinada y eficaz frente al hantavirus".

Tedros ha realizado estas declaraciones a través de su cuenta en la red social X en respuesta a una publicación del propio Sánchez después de que ambos se hayan reunido este sábado en La Moncloa para analizar la llegada del crucero afectado por el brote de hantavirus al puerto de Granadilla, al sur de Tenerife.

El jefe de la OMS ha dirigido su mensaje directamente al presidente del Gobierno con su "más profundo agradecimiento" por la acogida del buque, una decisión que durante la reunión con Sánchez ya había calificado de "acto de solidaridad y deber moral". Sánchez, por su parte, ya había subrayado en la misma red social que "aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional".

Tedros partirá este sábado hacia Tenerife para supervisar personalmente este domingo la operación de desembarco, que se producirá entre las 4.00 y las 6.00 horas en horario canario. Le acompañarán en el seguimiento desde el puesto de mando la ministra de Sanidad, Mónica García, y los ministros de Interior y Política Territorial, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres.

"Juntos, protegemos la salud y salvamos vidas", ha afirmado el director de la OMS al final de su publicación.