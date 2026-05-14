El director de la OMS agradece a Tenerife su "coraje moral" en la acogida al 'MV Hondius'

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, durante una rueda de prensa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). El encuentro tiene el objet - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado el "coraje moral" que Tenerife ha demostrado durante el operativo del 'MV Hondius' afectado por un brote de hantavirus, tras lo que ha agradecido a la isla y a España por su "voluntad" para no dar la espalda a las personas que viajaban en el crucero.

"Vivimos en una época en la que es fácil cerrar puertas, replegarse hacia dentro, dejar que el miedo se convierta en hostilidad. Tenerife eligió un camino distinto. Habéis dejado una huella en la forma en que la humanidad responde a las crisis, y la OMS llevará ese ejemplo hacia el futuro", ha elogiado en una carta pública.

Adhanom Ghebreyesus siguió el operativo desde Tenerife, donde ha afirmado que vio al personal sanitario "actuar con serenidad y profesionalidad" y a las autoridades españolas "coordinarse con una precisión impecable", además de ver y sentir el "apoyo" y la "solidaridad" de la población de Tenerife.

"La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad. Tenerife lo ha demostrado, no como un eslogan, sino como una forma de trabajar y de vivir", ha insistido para subrayar, tras ello, la "belleza auténtica" de Tenerife, "no solo en sus paisajes, sino, sobre todo, en su gente".

"Puede que nunca lleguéis a conocer a los pasajeros y la tripulación que transitaron por vuestro puerto, pero esas 150 personas y sus familias saben que, en algún lugar del Atlántico, hubo una comunidad isleña que dijo 'sí'. Esa comunidad sois vosotros", ha resaltado añadiendo que la población abrió su isla "no con aplausos ni alardes, sino con una acogida tranquila y constante".

"LA CIENCIA Y LA SOLIDARIDAD ACTUARON DE FORMA COORDINADA"

El jefe de la OMS ha subrayado que "todo lo que el Gobierno de España y la Organización Mundial de la Salud prometieron se cumplió, exactamente como se había planeado" y, de este modo, más de 120 personas de 23 países desembarcaron "de forma segura". "La ciencia y la solidaridad actuaron de forma coordinada, como deben hacerlo, como pueden hacerlo cuando confiamos unos en otros", ha añadido.

Además, ha dedicado unas palabras al Gobierno, resaltando que no solo "honró sus obligaciones conforme al derecho internacional", sino que "fue más allá, con cercanía, rapidez y esmero", y ha destacado el liderazgo y "gran sentido del compromiso" de la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

En este punto, ha afirmado que las autoridades portuarias de Granadilla de Abona "ejecutaron una operación compleja de manera impecable", a la vez que ha apuntado que todos los equipos sanitarios que intervinieron "hicieron su trabajo no porque fuera fácil, sino porque era lo correcto".

Dirigiéndose al capitán del 'MV Hondius', Jan Dobrogowski, y a su tripulación de 26 miembros, aún a bordo del crucero y navegando hacia Países Bajos, ha mostrado su reconocimiento por haber conseguido mantener "unidos" a los pasajeros "durante semanas de duelo y confinamiento"la historia no olvidará". "La historia no lo olvidará", ha enfatizado.

Asimismo, ha señalado que el cierre de la operación "no borra" el "dolor" por las tres personas fallecidas a bordo del crucero. También ha expresado sus "más sentidas condolencias" a la familia y compañeros del agente de la Guardia Civil fallecido durante el operativo, haciendo hincapié en que "su entrega y vocación de servicio no serán olvidadas".

Por último, ha apuntado que, para la OMS, el trabajo no habrá terminado "hasta que todos los pasajeros y la tripulación salgan de la cuarentena y se reúnan con sus seres queridos".