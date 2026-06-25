DMD rechaza el fallo que avala que el familiar cercano recurra concesión de eutanasias y ve a jueces contra este derecho

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. En imagen de archivo. - ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Fernando Marín, ha rechazado el reciente fallo del Tribunal Supremo por el que se avala que familiares cercanos recurran la concesión de una eutanasia, y es que ha asegurado que los jueces "están en contra de la eutanasia", algo que se aprecia "por sus sentencias".

"La Judicatura, el Poder Judicial, los jueces, no se han enterado de cuál es el espíritu de la ley", ha expuesto a colación de este fallo y en coincidencia con el quinto aniversario de la entrada en vigor de la norma que regula este derecho en España. "La posición de DMD es la del voto particular", ha sostenido, señalando que "en esta sala hay 33 jueces y juezas y ocho se han adherido al voto particular".

En este sentido, ha recordado que el mismo "dice que nadie está legitimado, nadie se puede meter en tu decisión de morir; ni tu padre, ni tu madre, ni tu amante. Nadie es nadie". "Es absolutamente surrealista" el hecho de "que pueda haber una tercera persona con legitimidad para negarte un derecho fundamental, un derecho personalísimo", ha subrayado.

Marín, quien ha puesto de relieve "como 12 o 15 recursos al Contencioso-Administrativo por denegación de la eutanasia", ha declarado que "en todos los casos, los jueces han metido la pata". "Ha habido muchos disparates", ha continuado, para añadir que los jueces "utilizan otros vericuetos argumentativos y procesales sobre la legitimidad".

A FAVOR DEL VOTO PARTICULAR

"Al final, el Tribunal Supremo no ha aclarado nada, porque dice que tiene que haber una relación afectiva", ha proseguido, al tiempo que se ha preguntado "¿eso cómo se mide". El Alto Tribunal "se ha metido en un charco en el que no debería haberse metido, la respuesta era la del voto particular, que ha apoyado una cuarta parte del Tribunal", ha insistido.

Por último, ha afirmado que la sentencia "desvaría un poco" al indicar que "la persona tiene que haber compartido" este deseo "en este caso con el padre, que es el que denuncia". "¿Por qué lo va a compartir?", se ha preguntado nuevamente, para concluir denunciado esta "desviación del Derecho y de la Justicia", por lo que "no tiene ningún sentido todo lo que está pasando".