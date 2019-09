El dolor en la cara también puede ser un síntoma de dolores de cabeza

Publicado 23/08/2019 11:37:20 CET

Hasta el 10 por ciento de las personas con dolores de cabeza también tienen dolor facial, según un nuevo estudio de la Universidad de Hamburgo (Alemania).

En el estudio, que ha sido publicado en la revista médica 'Neurology', participaron 2.912 personas con dolores de cabeza primarios (son dolores de cabeza no debidos a otra afección e incluyen migraña y cefalea en racimos). Se pidió a los participantes que completaran cuestionarios sobre sus dolores de cabeza y cualquier dolor facial.

"El dolor facial no ha sido reconocido como un síntoma de dolor de cabeza, y algunas personas terminan esperando mucho tiempo para un diagnóstico y tratamiento adecuados", ha afirmado el autor del estudio, Arne May, doctor en la Universidad de Hamburgo en Alemania.

De los participantes del estudio, 291 personas (10%) tenían dolor facial. Solo 44 de las 1.935 personas con migraña (2%) tenían dolor facial. De ellos, el 41 por ciento experimentó dolor predominantemente en la cara. Entre las personas con cefalea en racimos, 42 de 283 personas (15%) tenían dolor facial. De ellos, el 31 por ciento tenía dolor principalmente en la cara.

Entre las 20 personas con hemicránea paroxística (un tipo raro de dolor de cabeza con ataques severos, a menudo cortos en un lado de la cabeza), el 45 por ciento tenía dolor facial. El dolor facial afectó al 21 por ciento de las 42 personas con hemicránea continua, otro tipo raro de dolor de cabeza con dolor continuo que varía en severidad.

En otro tipo raro de dolor de cabeza, llamado dolor de cabeza neuralgiforme unilateral de corta duración, el 20 por ciento de las 15 personas en el estudio tenían dolor facial. Este tipo de dolor de cabeza implica ataques muy frecuentes en un lado de la cabeza.

Los investigadores también informaron sobre seis personas que tenían dolor de cabeza facial constante en un solo lado de la cabeza, además de ataques de dolor facial que duraban de 10 a 30 minutos y que ocurrían varias veces al día.

"Este estudio muestra que el dolor facial no es infrecuente, y para muchas personas su dolor ocurre principalmente en la cara, no en la cabeza", ha concluido May.