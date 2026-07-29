ECDC aboga por cooperación transfronteriza ante el aumento del riesgo de enfermedades infecciosas por las olas de calor

Varias personas caminan por la calle, a 22 de julio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido aviso naranja en toda la Región de Murcia desde las 13.00 hasta las 21.00 horas por altas tempera - Kiko Asunción - Europa Press

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha manifestado que es necesario intensificar medidas "ante el aumento del riesgo de enfermedades infecciosas debido a las persistentes olas de calor en toda Europa", por lo que apuesta por la cooperación transfronteriza.

"El riesgo de contraer algunas enfermedades infecciosas está aumentando debido a los veranos más largos y cálidos en toda Europa, lo que hace que la estrecha cooperación transfronteriza y entre diferentes especialidades sea vital para predecir, prevenir y responder eficazmente", ha señalado esta institución, que ha añadido que "son las temperaturas cada vez más altas y prolongadas las que crean las condiciones propicias para la propagación de muchas infecciones".

Por ello, el ECDC considera que este verano, el monitoreo continuo y la recopilación de datos destaca en cuatro áreas "de especial urgencia", siendo la primera de ellas las patologías transmitidas por los alimentos, ya que "las temperaturas más cálidas aceleran el riesgo de proliferación de bacterias" en ellos. Por eso, aboga por "garantizar una buena higiene, lavar las frutas y verduras antes de consumirlas y cocinar bien los alimentos".

"Las aguas costeras cálidas y de baja salinidad, como las del mar Báltico o los estuarios de los ríos, ofrecen las condiciones óptimas para la bacteria vibrio, causante de la vibriosis", ha continuado, tras lo que ha pedido "evitar nadar con cortes abiertos, rasguños o perforaciones recientes, y asegurarse de que el marisco procedente de estas zonas esté bien cocinado".

MOSQUITOS Y GARRAPATAS

Además, ha expuesto que "las temporadas cálidas y húmedas más prolongadas están permitiendo que los mosquitos invasores proliferen en regiones donde antes eran escasos o inexistentes". Las enfermedades que transmiten, como el dengue, la chikungunya y el virus del Nilo Occidental, "se están convirtiendo en una preocupación creciente para la salud pública en Europa", ha explicado, al tiempo que ha defendido el uso de repelentes de insectos, ropa protectora, mosquiteras, aire acondicionado y mallas antimosquitos.

Por último, el ECDC ha indicado que las garrapatas se encuentran en toda Europa y su periodo de actividad se está alargando a medida que la primavera y el otoño se vuelven más suaves en muchos lugares. Las infectadas "pueden transmitir la enfermedad de Lyme y la encefalitis transmitida por garrapatas (ETG), que pueden provocar graves complicaciones a largo plazo", ha señalado, apuntando que, ante ello, es óptimo "usar mangas largas y pantalones largos al practicar senderismo o pasar tiempo en parques".