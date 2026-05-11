ECDC aconseja que sanitarios que atiendan contactos de hantavirus usen mascarillas FFP2 y protección ocular

Autocares de la UME con los ciudadanos españoles evacuados del crucero MV Hondius fondeado cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero MV Hondius c - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha publicado una serie de directrices para la gestión de pasajeros vinculados al brote de hantavirus, destacando entre ellas las referidas a profesionales sanitarios que los atienden, los cuales deben utilizar mascarillas FFP2 y protección ocular durante las interacciones médicas.

El objetivo es proteger a este personal "de las gotitas respiratorias", para lo que aboga por el empleo también de guantes y batas. Junto a ello, se recomienda "ventilación, limpieza y desinfección" en el entorno de trabajo de estos profesionales, así como para los de salud pública y los encargados de transporte involucrados en el desembarque, el traslado y la atención de estas personas.

Este organismo apuesta por "definir criterios de clasificación de contactos basados en el nivel de exposición, incluido el contacto estrecho y prolongado con personas sintomáticas; la identificación, gestión y seguimiento de los contactos, incluido el asesoramiento sobre las pruebas; medidas apropiadas de prevención y control de infecciones para el manejo de pasajeros y tripulación repatriados, casos sospechosos y confirmados y sus contactos en entornos sanitarios y comunitarios" y la "comunicación de riesgos, participación comunitaria y gestión de la desinformación".

En este contexto, ha divulgado que, además de uno de sus expertos que ya se encontraba a bordo del buque, España ha solicitado "apoyo a través del Grupo de Trabajo de Salud de la Unión Euorpea (UE)", lo que ha propiciado "el despliegue de un experto adicional" y "dos becarios del Programa Europeo de Formación en Epidemiología de Intervención".

COLABORACIÓN ESTRECHA CON ESPAÑA Y LA OMS

De este modo, el ECDC ha asegurado que colabora "estrechamente" con las autoridades nacionales de salud pública y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al respecto, ha subrayado la importancia de que los pasajeros con síntomas tengan "prioridad para la evaluación médica y las pruebas". "Según su estado y las decisiones operativas, pueden aislarse en Tenerife o ser evacuados para su aislamiento médico en su país de origen", ha explicado.

"Si la prueba da positivo, se deben continuar las medidas de atención médica y aislamiento", ha continuado, para añadir que, "si da negativo, se pueden aplicar medidas de cuarentena y vigilancia durante un máximo de seis semanas como medida de precaución".

En cuanto a los pasajeros asintomáticos, ha declarado que "se consideran contactos de alto riesgo como medida de precaución". Estos están siendo repatriados para cumplir la cuarentena en sus países de origen mediante transporte especialmente organizado por sus respectivos países y el Mecanismo de Protección Civil de la UE. "Si desarrollan síntomas, se les realizarán pruebas y una evaluación médica", ha concluido.