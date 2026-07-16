El ECDC advierte del aumento de casos de gonorrea resistente a los medicamentos en Europa

Archivo - La bacteria 'Neisseria gonorrhoeae', causante de la gonorrea. - DR_MICROBE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha advertido este jueves del aumento de casos de gonorrea resistente a los medicamentos en este continente, y es que un número creciente de países comunitarios han detectado cepas gonocócicas resistentes al antibiótico ceftriaxona.

Según ha indicado este organismo, que ha concretado que el mencionado es "el medicamento de primera línea para tratar la infección por gonorrea", a esta información se une "la creciente evidencia de la propagación doméstica de tales cepas" en los últimos dos años. Todo ello "plantea un desafío significativo para las futuras opciones de tratamiento para una de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) más comunes en todo el mundo", ha explicado.

"La transmisión local de la gonorrea resistente a la ceftriaxona en Europa es una señal de advertencia que no debemos ignorar", ha expuesto al respecto el experto en microbiología del ECDC, Csaba Ködmön, quien ha añadido que "si bien el riesgo para la población general es actualmente bajo, la resistencia creciente reduce la efectividad de las terapias".

A su juicio, "si se establecen cepas altamente resistentes a los medicamentos y continúan propagándose, las opciones de tratamiento podrían ser cada vez más limitadas". "El fortalecimiento de la prevención, la expansión de las pruebas antimicrobianas y la promoción del diagnóstico oportuno son, por lo tanto, esenciales para detectar cepas resistentes tempranamente, limitar la propagación y mantener la gonorrea como una enfermedad tratable", ha manifestado.

En este contexto, y a colación de la evaluación de riesgos en esta materia publicada por esta entidad, la misma ha señalado que el mencionado crecimiento de casos de gonorrea resistente a los medicamentos en Europa se ha comparado con datos de 2022 y sobre la base de informes de 11 países. Así, este riesgo, aunque es bajo en general, "es mayor entre las personas que tienen relaciones sexuales sin condón u otros medios de protección con parejas casuales o nuevas", recoge este documento.

Este también está aumentado en "las personas con parejas sexuales múltiples o que cambian con frecuencia, las trabajadoras sexuales y sus clientes, y para aquellos que viajan a áreas con una alta prevalencia de cepas de gonorrea resistentes a los medicamentos", ha proseguido, para agregar que "las detecciones tempranas de casos resistentes a la ceftriaxona en Europa se han asociado con la importación desde áreas con mayor circulación de tales cepas resistentes, particularmente desde el sudeste asiático", que "sigue siendo la principal vía de introducción en Europa".

UNA DE LAS ITS MÁS COMUNES

Al respecto, el EDCD ha recordado que la gonorrea "es una de las infecciones bacterianas de transmisión sexual (ITS) más comunes a nivel mundial, con un estimado de 82 millones de infecciones reportadas cada año". "En 2024 se confirmaron más de 106.000 casos de gonorrea en toda la Unión Europea (UE)/Espacio Económico Europeo (EEE), el nivel de notificación más alto desde el inicio de la vigilancia de la UE, en 2009", ha apuntado.

En este sentido, ha divulgado que si esta infección no se trata, "puede provocar complicaciones graves, como enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad y embarazo ectópico". Por ello, ha incidido en que su prevención "sigue siendo sencilla con el uso correcto y consistente de condones u otros métodos de barrera al tener relaciones sexuales".

Además, ha hecho un llamamiento a la realización de pruebas regularmente, "especialmente después de tener relaciones sexuales con parejas sexuales nuevas, casuales o múltiples, y buscar pruebas después de una posible exposición". Por su parte, de cara a las autoridades, aboga por "vigilancia continua de la resistencia a los antimicrobianos gonocócicos, pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos, gestión clínica eficaz y medidas de prevención específicas para limitar la propagación".