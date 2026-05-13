El ECDC descarta que el hantavirus haya mutado y asegura que se comporta "con normalidad"

Archivo - Estructura viral del hantavirus 3D, virus de ARN transmitido a los humanos a través de los excrementos de roedores. - QUANTIC69/ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha descartado este miércoles que el hantavirus causante del brote en el 'MV Hondius' haya mutado y ha asegurado que la información disponible apunta que el virus está actuando como lo hace normalmente en las regiones en las que circula.

"Todas las secuencias obtenidas hasta la fecha son prácticamente idénticas, lo que significa que probablemente solo se produjo un único caso de transmisión de un animal infectado a un ser humano", ha explicado en rueda de prensa el experto en microbiología y epidemiología molecular Andreas Hoefer.

Hoefer ha detallado que el laboratorio de referencia de la Unión Europea responsable de hantavirus se ha puesto en contacto con todos los Estados miembros para garantizar que tengan acceso a los materiales de diagnóstico necesario. Según las investigaciones, las técnicas de diagnóstico que se utilizan actualmente en la UE "funcionarán muy bien".

La directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner, ha afirmado que el brote ha planteado "un panorama muy complejo", debido a las "numerosas incertidumbres" y a que había personas de 23 países en el crucero. Tras poner en valor el operativo desarrollado y la colaboración de su entidad, ha recordado que "aún es posible" que haya más positivos entre los pasajeros que están en cuarentena, dado el amplio periodo de incubación.

Con todo, el jefe de la Sección de Inteligencia Epidemiológica Global y Seguridad Sanitaria, Gianfranco Spiteri, ha insistido en que el riesgo de infección es "muy bajo" para el resto de la población. "Si todos seguimos las medidas de cuarentena recomendadas, evitaremos una mayor transmisión y reduciremos aún más el riesgo para la población general", ha subrayado.

SIN SÍNTOMAS AL DESEMBARCAR

Spiteri ha señalado que, en la actualidad, tres de las personas contagiadas están en cuidados intensivos y ha afirmado que ninguno de los pasajeros del crucero presentaba síntomas al desembarcar en Tenerife. Preguntado por el rápido desarrollo de síntomas de la paciente francesa, que presentó fiebre durante el vuelo a su país, ha señalado que se le tomó la temperatura tres veces en el buque y no tenía fiebre en ninguna de ellas.

"Por lo que sabemos a partir de la información de que disponemos, seguimos creyendo que no presentó ningún síntoma mientras estuvo a bordo del barco. Pero, por supuesto, estamos a la espera de más información también de nuestros colegas en Francia que están investigando este caso", ha detallado.

El ECDC seguirá investigando el brote para averiguar cómo y dónde se contagiaron los pasajeros y conocer mejor el virus en sí, su transmisibilidad y su gravedad, para lo que llevará a cabo más análisis genómicos. Sus responsables confían en que la información recopilada servirá de base tanto para la respuesta a este brote como para futuros brotes.