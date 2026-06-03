El ECDC y la EFSA actualizan sus mapas sobre distribución de vectores de enfermedades en Europa

Archivo - Garrapata. - ANECPLA - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, también por sus siglas en inglés) han actualizado sus mapas sobre distribución de vectores de enfermedades en Europa, en concreto sobre mosquitos, garrapatas, flebótomos y chinches.

Esta información renovada ofrece "el último conocimiento sobre la distribución espacial" de estos insectos "en toda Europa", según han indicado ambos organismos, que han señalado que esta se ha valido de resultados de 'VectorNet', "un proyecto conjunto que recopila y valida datos sobre vectores de enfermedades que pueden afectar a la salud humana y animal".

Según han manifestado desde el ECDC y la EFSA, esta actualización de los mapas "destaca varios acontecimientos importantes", como "la primera introducción documentada del mosquito Aedes aegypti en Luxemburgo". Además, han puesto de relieve que documenta "la continua expansión del Culex tritaeniorhynchus en Grecia, una especie de mosquito considerada un vector potencial de la encefalitis japonesa".

SITUACIÓN EN ESPAÑA

A nivel nacional, estos mapas sobre distribución de vectores de enfermedades ofrecen datos como el de que España cuenta con 11 especies prioritarias de garrapata. Además, recogen la presencia de diferentes tipologías de mosquitos, flebótomos y chinches en el territorio.

Tras señalar estas organizaciones que esta renovación "también incluye mejoras más amplias en los propios mapas", han explicado que todos son aptos ahora "para personas daltónicas". Ello "los hace más accesibles y fáciles de interpretar para un público más amplio", han puesto de manifiesto.

"Los mapas actualizados de 'VectorNet' contribuyen a la preparación en materia de salud pública y ayudan a las autoridades a supervisar los cambios en la distribución de vectores que podrían influir en el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores en Europa", han concluido.