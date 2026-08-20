El ECDC señala que Europa debe mejorar sus herramientas de control de enfermedades transmitidas por mosquitos

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MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha manifestado que es necesario que Europa mejore sus herramientas de control de enfermedades transmitidas por mosquitos, ya que se está produciendo un aumento de los riesgos al respecto.

"La expansión de la transmisión del virus del Nilo Occidental, así como la propagación de especies de mosquitos invasoras, demuestran por qué Europa necesita reforzar su capacidad de control de mosquitos", ha indicado la miembro de este organismo, Céline Gossner, que ha añadido que "para un control eficaz" de los mismos, es oportuna "una estrecha cooperación en Europa".

En este sentido, y con motivo de la celebración, este jueves, 20 de agosto, del Día Mundial del Mosquito, ha manifestado que es requerible "un enfoque integral que combine la vigilancia de los mosquitos, la participación de la comunidad y soluciones específicas de control de mosquitos que tengan en cuenta el impacto ambiental".

Así, ahondando en el virus del Nilo Occidental, los datos del ECDC muestran que este año, seis regiones europeas han notificado por primera vez casos de infección de transmisión local. De hecho, hasta el 13 de agosto se habían registrado 429 casos de esta índole en nueve países del continente aunque, dado que la transmisión suele alcanzar su punto máximo durante este mes y principios de septiembre, cabe esperar que se registren más casos.

Al respecto, la evidencia muestra que los mosquitos que transmiten este virus -Culex- ya están ampliamente presentes en Europa, mientras que el tigre asiático -Aedes albopictus-, que puede transmitir los virus del dengue y la chikungunya, ya está establecido en 16 países europeos, el doble que hace 12 años.

ES NECESARIO OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN

En este contexto, y según un nuevo artículo que el ECDC y sus socios de la Unión Europea (UE) han publicado en la revista 'Eurosurveillance', se han identificado "deficiencias en la capacidad de control de mosquitos de Europa", por lo que los expertos abogan por "una mejor coordinación y un conjunto de herramientas más amplio para aumentar dicho control".

Junto a ello, son necesarios "programas de control de mosquitos más eficaces", han explicado los miembros de este organismo, el cual busca apoyar los países mediante la vigilancia estacional de las infecciones por el virus del Nilo Occidental, el dengue y la enfermedad por el virus chikungunya. También lleva a cabo en este sentido evaluaciones de riesgos, mapas de distribución de mosquitos, modelos y orientación práctica sobre preparación, prevención y respuesta ante brotes.

En concreto, han explicado que se debe llevar a cabo el manejo de criaderos de larvas y ejecutar "un control específico adaptado a las condiciones locales". "La resistencia a los insecticidas, las preocupaciones ambientales y la limitada gama de productos autorizados contra los mosquitos también ponen de manifiesto la necesidad de opciones de control más diversificadas y de evidencia más sólida sobre su eficacia, seguridad e impacto ambiental", han declarado.

"Al eliminar o cubrir el agua estancada dentro y alrededor de las viviendas, incluyendo balcones y jardines, las comunidades y los individuos desempeñan un papel importante en la reducción de las poblaciones de mosquitos", han continuado los expertos del ECDC, que han concluido afirmando que "la protección personal también es fundamental, incluyendo el uso de repelentes, ropa protectora y la protección de los hogares contra los mosquitos".