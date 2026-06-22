El ejercicio de fuerza y una dieta equilibrada ayudan a prevenir o retrasar la osteoporosis

Archivo - Mujer haciendo ejercicio de pesas. - PAPERKITES/ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La especialista en Reumatología del Hospital Universitario de La Plana de Castellón, la doctora Montserrat Robustillo, ha subrayado que la prevención es fundamental para frenar la osteoporosis y ha recomendado practicar ejercicio físico de forma regular, especialmente de fuerza, mantener una dieta equilibrada, evitar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol y corregir los déficits de vitamina D.

"Actualmente, hay herramientas que permiten evaluar el riesgo de fractura de forma bastante precisa e intervenir antes de que aparezcan las complicaciones, tomando decisiones preventivas adaptadas a cada paciente", ha indicado la especialista durante la 'Jornada SER-SEIOMM Post WCO-IOF-ESCEO 2026', celebrada con el patrocinio de Gedeon Richter.

Según la Sociedad Española de Reumatología (SER), la osteoporosis se ha consolidado como una de las enfermedades crónicas más frecuentes asociadas al envejecimiento. Actualmente, se estima que afecta a cerca de tres millones de personas en España, una cifra que previsiblemente aumentará en los próximos años debido al progresivo incremento de la esperanza de vida, con un alto impacto.

"Las fracturas por fragilidad representan un importante problema sanitario, ya que condicionan pérdida de autonomía, necesidad de cuidados y un elevado consumo de recursos sanitarios", ha añadido Robustillo.

En este contexto, la experta ha señalado que durante mucho tiempo se consideró una enfermedad silenciosa, sin embargo, en este momento se sabe que no solo se puede diagnosticar y tratar, sino también adelantarse a sus consecuencias. "El verdadero objetivo no es tratar fracturas, sino evitar que lleguen a producirse", ha manifestado.

NUEVOS ENFOQUES Y HERRAMIENTAS PARA IDENTIFICAR PACIENTES DE RIESGO

Entre las principales novedades en el abordaje de la osteoporosis durante el último año, la especialista destaca un cambio de paradigma en la valoración del paciente. "Cada vez prestamos más atención al riesgo global y no únicamente a la densidad mineral ósea. Sabemos que factores como una fractura previa, determinadas enfermedades o el riesgo de caídas pueden aportar tanta o más información que la densitometría por sí sola", explica.

En cuanto a las fracturas, señala que "el riesgo de volver a fracturarse es especialmente elevado durante los dos años posteriores a una fractura osteoporótica". Además, la inteligencia artificial comienza a desempeñar un papel relevante en la identificación precoz de pacientes con alto riesgo de fractura, mientras continúan desarrollándose tratamientos innovadores orientados a mejorar la calidad ósea y reducir el riesgo de fractura en los casos más graves.

"El futuro pasa por identificar mejor a los pacientes con mayor riesgo y ofrecerles el tratamiento más adecuado en cada momento", afirma. En este sentido, destaca también el crecimiento de las Unidades de Coordinación de Fracturas (FLS, por sus siglas en inglés), estructuras asistenciales que han demostrado mejorar significativamente la atención de los pacientes que ya han sufrido una fractura.

FALSOS MITOS QUE PERDURAN

A pesar de los avances, Robustillo indica que la osteoporosis continúa asociada a numerosas creencias erróneas. Entre ellas, la especialista destaca la idea de que se trata de una consecuencia inevitable del envejecimiento. "Afortunadamente no es así. Existen medidas eficaces para prevenirla y tratamientos capaces de reducir significativamente el riesgo de fractura", afirma.

Otro de los mitos más extendidos es considerar que la enfermedad afecta únicamente a las mujeres. "Cada vez vemos más hombres con fracturas relacionadas con la fragilidad ósea", apunta. Asimismo, recuerda que la ausencia de síntomas no implica ausencia de enfermedad: "La osteoporosis suele avanzar de forma silenciosa y, en muchos casos, la primera manifestación es una fractura".

FORMACIÓN CONTINUADA PARA TRASLADAR LA INNOVACIÓN A LA PRÁCTICA

Robustillo ha subrayado igualmente el valor de iniciativas formativas como la 'Jornada SER-SEIOMM Post WCO-IOF-ESCEO', que permite acercar a los reumatólogos españoles las principales novedades presentadas en el principal congreso internacional sobre osteoporosis y enfermedades metabólicas óseas, que este año ha tenido lugar en Viena (Austria).

"Ha sido una oportunidad para compartir conocimiento, debatir cómo incorporar la evidencia científica más reciente a la práctica clínica y, en definitiva, mejorar la atención que ofrecemos a nuestros pacientes", concluye.