Lilly y Fundación Weber analizan el impacto de la obesidad, que afectará a 1,5 millones de andaluces en 2030 - LILLY

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Lilly y la Fundación Weber han presentado en Sevilla el informe 'Valor social de un mejor control de la obesidad', que incluye datos de las comunidades autónomas y que muestra que "casi un millón y medio de andaluces vivirán con obesidad en 2030 si la situación actual no cambia, frente al 1,2 millones que tenían la enfermedad en 2025".

Este trabajo, que ha contado con la colaboración de expertos en economía de la salud, sanitarios y pacientes, analiza "el gasto de 18 de las complicaciones clínicas más comunes asociadas al exceso de peso y los cambios en su frecuencia que se producirían en función de las diferentes pérdidas de peso porcentuales". Por tanto, estudia "el coste de no plantear un abordaje integral" frente a esta patología, han indicado desde Lilly.

"Andalucía se encuentra en un momento idóneo para iniciar proyectos a largo plazo que permitan implementar estrategias diferenciadoras para la población, con un abordaje integral y en todas las etapas de la vida", ha señalado al respecto la directora de Asuntos Corporativos de esta entidad en España, Teresa Millán, quien ha añadido que, "gracias a la Fundación Weber", se ha podido "analizar el impacto económico que supone la inacción en obesidad y el coste asociado".

Además, ha sostenido que este documento ha permitido conocer "los ahorros que podrían surgir" si se apoyan "las mejoras preventivas en una comunidad autónoma que ya está concienciada con el abordaje integral de esta enfermedad". "Afrontar la obesidad supondría un beneficio claro para los ciudadanos y, por último, también para la sostenibilidad del sistema sanitario", ha asegurado.

El referido informe muestra que "el coste asociado a una persona con obesidad puede llegar a alcanzar los 18.233 euros al año cuando la enfermedad se asocia con múltiples complicaciones". Sin embargo, cuando se actúa, este impacto "puede reducirse de forma significativa", y es que "con intervenciones que logran reducciones de peso moderadas (5-10%), el coste anual por persona puede descender hasta 15.235 euros", recoge.

Junto a ello, "con el mayor control de la enfermedad (20-25%), el coste podría situarse en torno a 8.269 euros por paciente y año, lo que refleja una mejora sustancial tanto en el uso de recursos como en los resultados en salud", arroja este texto, que sostiene que "estas mejoras se traducen también en un mayor valor social (ahorro) por persona, vinculado a la calidad de vida y a la reducción de complicaciones, que puede pasar de, aproximadamente, 2.998 euros a unos 9.964 euros por paciente en función del grado de control de la enfermedad".

PREVALENCIA DEL 15,2% EN ESPAÑA

"En España, la prevalencia es alarmante: el 15,2 por ciento de la población adulta padece obesidad y casi el 40 por ciento sufre sobrepeso, con cifras especialmente elevadas en comunidades como Andalucía, donde hay millones de personas afectadas", ha indicado el jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, catedrático de Universidad y presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), el doctor Francisco Tinahones.

Lilly ve necesario "avanzar en un enfoque más completo". "La obesidad es una enfermedad crónica y progresiva, asociada a múltiples complicaciones de carácter cardiovascular, metabólico y de otros sistemas, que impactan directamente en la calidad de vida de los pacientes", ha resumido.

Tinahones ha subrayado que "la prevención es indispensable". En obesidad, "la intervención temprana y la reducción de peso, incluso moderada, tienen un impacto transformador, disminuyendo las complicaciones asociadas y mejorando la calidad de vida, lo que subraya la urgencia de un plan específico para abordar la obesidad", ha aseverado.

"Las personas con obesidad enfrentamos importantes barreras en nuestra vida cotidiana, desde limitaciones de movilidad que restringen actividades físicas y de ocio, hasta dificultades en acciones diarias o en el acceso a lugares públicos, lo que impacta directamente en la participación social y el bienestar", ha apuntado el presidente de la Asociación Nacional de Personas que viven con Obesidad (ANPO) y vicepresidente de la Coalición Europea de Personas que viven con Obesidad (ECPO, por sus siglas en inglés), Federico Luis Moya.

Frente a ello, es requerible invertir en el control y manejo del exceso de peso, ya que "no solo es un imperativo de salud pública, sino también una decisión económicamente inteligente que genera un valor social significativo, mejorando la calidad de vida de millones y optimizando los recursos sanitarios".

Esto posibilitaría "conseguir un retorno social y económico valioso, que no solo reduce los costes sanitarios y mejora la productividad, sino que eleva la calidad de vida de casi cinco millones de andaluces con sobrepeso u obesidad", ha explicado la directora de Weber Data & Technology, Elena García, que ha subrayado que "el abordaje de la enfermedad podría haber generado un 'valor social' de hasta 28.124 millones de euros en un año como el 2025, transformando la salud pública en una potente palanca de ahorro y bienestar".

AHORRO DE ENTRE 3.000 Y 10.000 EUROS POR PERSONA EN ANDALUCÍA CON UN MEJOR ABORDAJE

El informe señala que "un mejor abordaje" e integral de la obesidad en Andalucía "podría generar ahorros de entre 3.000 y 10.000 euros por persona". Para llegar a esta conclusión, este se ha desarrollado a partir de un modelo económico con tres horizontes temporales hasta 2030 (2025, 2028 y 2030) y se ha basado en una revisión de la literatura científica y la validación de datos por un comité multidisciplinar de expertos.

Así, se ha realizado una distribución de la población por sobrepeso y grados de obesidad con base en datos de las 'Encuesta de Salud de España' 2023, que reflejan que el 39,8 por ciento de la población adulta presenta sobrepeso y el 15,2 por ciento tiene obesidad. Con ello, y datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), se han realizado las proyecciones poblaciones.

Tras ello, se han distribuido las complicaciones clínicas por grados de obesidad y se han estimado las mejoras clínicas de una reducción de peso del 5-10 por ciento, del 10-15 por ciento, del 15-20 por ciento y del 20-25 por ciento, así como las mejoras en calidad de vida de los diferentes porcentajes. Para monetizar los efectos de los diferentes rangos de reducción de peso, se han empleado los desplazamientos de índice de masa corporal (IMC), los cambios de utilidades en calidad de vida y los gastos de bolsillo asociados a la obesidad.

Con todo, en 'Cardiovascular', en ictus, síndrome coronario agudo e insuficiencia cardíaca, este documento indica que "este grupo de enfermedades produciría un ahorro en costes directos e indirectos asociados a la reducción de peso desde 2.122 millones de euros con la franja de pérdida de peso inferior (5-10%) o hasta 8.521 millones de euros con las reducciones más elevadas (20-25%) en este año 2030".

En 'Metabólico', en prediabetes, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, gota, síndrome del ovario poliquístico e hígado graso asociado con la disfunción metabólica, muestra que "la pérdida de peso generaría un ahorro de 1.028 millones a 2.048 millones de euros (con pérdidas de peso del 5-10% y del 20-25%, respectivamente)".

Por último, en 'Otros sistemas', en depresión y ansiedad, enfermedad renal crónica, apnea obstructiva del sueño, asma, albuminuria, reflujo gastroesofágico y osteoartritis, el informe de Fundación Weber para Lilly expone "un ahorro desde 1.231 millones de euros hasta 3.997 millones de euros (con pérdidas de peso del 5-10% y del 20-25%, respectivamente)".