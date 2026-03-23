Roche inaugura una nueva sede de investigación de su Instituto de Biología Humana - ROCHE

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Roche ha inaugurado una nueva sede de investigación de su Instituto de Biología Humana (IHB, por sus siglas en inglés), centro ubicado en la localidad suiza de Basilea y que es pionero en sistemas de modelos humanos para acelerar el descubrimiento y desarrollo de medicamentos.

Este nuevo espacio "refuerza nuestro compromiso con Suiza como un centro de innovación global", en el que este laboratorio invierte más de 3.835 millones de euros en investigación cada año, ha explicado el CEO de este Grupo, Thomas Schinecker. El objetivo es desbloquear el potencial transformador de los sistemas basados en modelos humanos para revolucionar el futuro del hallazgo y la evolución de fármacos.

En este sentido, Schinecker ha indicado que, "al combinar modelos de organoides humanos con Inteligencia Artificial (IA)", el IHB tiene el potencial de cambiar cómo descubrir y desarrollar nuevos medicamentos, "haciendo que la investigación y el desarrollo sean más predictivos y eficientes". "Junto con nuestros socios, nuestro objetivo es llevar tratamientos innovadores a los pacientes más rápido", ha subrayado.

"La Medicina moderna requiere tecnologías sofisticadas", ha manifestado, por otro lado, el director de la institución ubicada en Suiza, Azad Bonni, quien considera que, "al ser pioneros en sistemas de modelos humanos y comprender mejor las enfermedades humanas", se moverán "más allá de las limitaciones de la investigación tradicional para predecir si los nuevos tratamientos funcionarán en las personas y cómo lo harán".

En su opinión, esta nueva instalación de investigación va a permitir a los científicos "realizar y traducir descubrimientos en la intersección de las ciencias fundamentales e industriales". Todo ello "cambiando cómo entendemos y abordamos las enfermedades humanas", ha puesto de manifiesto.

BIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES HUMANAS

Para ello, el IHB se basa en la biología de las enfermedades humanas, la biología computacional y la bioingeniería traslacional para ser pionero en el desarrollo de sistemas avanzados que replican la biología de las patologías de las personas con una precisión sin precedentes.

En este sentido, se considera que reunir esta experiencia diversa a través de proyectos multidisciplinarios abre a los científicos la oportunidad de generar modelos sofisticados, tales como muestras de tejido cultivado complejo, organoides, tecnologías de microfluídica de órgano en un chip y modelos in silico. Estos están profundizando la comprensión de los mecanismos fundamentales de las enfermedades humanas y las terapias y transforman el futuro de la I+D.

Así, desde Roche han indicado que el Edificio 92 albergará hasta 250 investigadores y proporcionará un entorno colaborativo diseñado para cerrar la brecha entre las ciencias fundamentales e industriales. También, incluye laboratorios modulares que permitirán un crecimiento sostenible y fomentarán el intercambio interdisciplinario.

Además, han señalado que esta compañía está invirtiendo actualmente más de 1.533 millones de euros en el desarrollo de las instalaciones de investigación en Basilea y Kaiseraugst, que también está ubicada en Suiza. Desde 2016, ha destinado, aproximadamente, partidas por valor de más de 7.666 millones de euros en sus instalaciones suizas.

En suma, Roche ha invertido más de 36.143 millones de euros en investigación y desarrollo en este país europeo desde hace una década, lo que resulta en un gasto total de más de 44.906 millones de euros durante los últimos 10 años.