Una encuesta de SEPD evidencia que el 60% de especialistas de Digestivo combina ejercicio en Sanidad Pública y Privada

Imagen de recurso de una ecografía del aparato digestivo. - HUVM

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) ha impulsado la encuesta nacional 'PRIVIDIGEST', que ha evidenciado que el 60 por ciento de los especialistas de Digestivo combina ejercicio profesional en la Sanidad Pública y Privada.

Este trabajo, cuyo objetivo ha sido analizar la realidad del ejercicio privado en esta especialidad médica y detectar áreas de mejora, ha contado con la participación de más de 200 profesionales de toda España. A través del mismo, se ha observado un sector en el que el modelo tradicional de consulta privada individual está dando paso a un ejercicio mixto, integrado mayoritariamente en hospitales y clínicas con estructuras organizativas más sofisticadas.

El modelo asistencial privado "es cada vez más complejo y profesionalizado", ha explicado, en este sentido, el responsable del Comité de Comunicación de la SEPD y coordinador de esta encuesta, el doctor Andrés Sánchez-Yagüe, quien ha añadido que existe un proceso de "incorporación de indicadores" que "refleja la creciente orientación del sector hacia modelos asistenciales basados en calidad y resultados".

Así, en el ámbito clínico, 'PRIVIDIGEST', que ha sido publicada en la 'Revista Española de Enfermedades Digestivas' (REED), muestra una progresiva adopción de indicadores de calidad en endoscopia, como es la tasa de detección de adenomas en colonoscopia, considerada un parámetro clave en las recomendaciones internacionales. Además, se extrae un alto nivel de dotación tecnológica, ya que el 75 por ciento dispone de endoscopia de alta definición.

"GRAN INTERÉS" POR LA IA

Ahondando en el apartado tecnológico, este trabajo recoge que, aunque cerca del 70 por ciento de los especialistas considera que la Inteligencia Artificial (IA) tendrá un papel relevante en su práctica clínica, su uso actual todavía es incipiente. "Existe un gran interés por estas herramientas y se espera una integración progresiva conforme avancen su disponibilidad y las condiciones organizativas", ha señalado el responsable del Comité de Sanidad Privada de la SEPD, el doctor Joaquín Rodríguez.

Por último, se ha observado que uno de los principales desafíos en el ejercicio de los especialistas de Digestivo que trabajan en el sector privado no es clínico, sino organizativo. Dos tercios de los encuestados iniciaron su actividad privada sin conocimientos de gestión, fiscalidad o responsabilidad civil, lo que puede dificultar la comprensión del funcionamiento real del entorno sanitario privado.

"El futuro pasa por consolidar estándares de calidad, integrar innovación y reforzar competencias de gestión", ha manifestado, al respecto, Rodríguez que, no obstante, ha destacado la sólida base tecnológica existente.