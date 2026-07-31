Endocrina advierte del infradiagnóstico del síndrome ovárico metabólico poliendocrino

Archivo - Médico, consulta, ginecología, ovario, paciente, útero - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / YAKOBCHUKOLENA

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La endocrina Aída Cadenas, especialista del Hospital Quirónsalud Bizkaia, ha advertido del infradiagnóstico del síndrome ovárico metabólico poliendocrino, antes conocido como ovario poliquístico, una condición hormonal y metabólica que va más allá de un problema ginecológico.

Un consenso internacional publicado este año ha cambiado el nombre de esta condición crónica para precisar la complejidad que supone y reflejar que no se trata solo de un problema ovárico, sino de una alteración endocrina y metabólica que sufre una de cada ocho mujeres en el mundo.

Según ha explicado Cadenas, el propio término ovario poliquístico llevaba a confusión, pues "realmente no existen quistes en el ovario, sino folículos inmaduros que en una ecografía pueden recordar a un quiste sin serlo".

El síndrome ovárico metabólico poliendocrino puede manifestarse mediante reglas irregulares, acné, exceso de vello en zonas poco habituales, caída de cabello con patrón similar al masculino, dificultad para perder peso, acumulación de grasa abdominal, ataques de hambre, cansancio o problemas de fertilidad.

Todo esto ha complicado su identificación. "Hay que ir a buscarlo, porque si no lo sospechas no lo diagnosticas", ha señalado la especialista, quien ha afirmado que el cambio de nombre debe ayudar a mejorar su abordaje, que debe ser multidisciplinar y contar con el trabajo conjunto de Endocrinología, Ginecología, Atención Primaria y, en función de cada caso, Nutrición, Dermatología o Salud Mental.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

La doctora ha detallado que en la base de este trastorno pueden confluir alteraciones del ciclo menstrual y resistencia a la insulina, que hace que el organismo necesite producir más insulina para mantener el equilibrio, lo que puede desencadenar alteraciones metabólicas y hormonales, entre ellas un aumento de andrógenos, hormonas habitualmente más elevadas en los hombres.

"Para todos estos síntomas hay una explicación bioquímica, hormonal, que antes no se tenía en cuenta. Hay que desenredar esa madeja, diagnosticar y llegar al fondo de la cuestión", ha subrayado.

La observación de la historia clínica, la exploración y las pruebas analíticas específicas que valoren alteraciones hormonales, exceso de andrógenos, resistencia a la insulina u otros parámetros son los pasos clave para alcanzar el diagnóstico, según ha señalado Cadenas, quien ha puntualizado que hay casos más silenciosos, en los que no aparecen todos los síntomas clásicos.

En este punto, ha comentado que tener antecedentes familiares de diabetes, primera regla temprana o diabetes gestacional pueden ser datos que ayuden a sospechar el síndrome.

Respecto al tratamiento, no existe una cura definitiva y su manejo depende de la edad, el deseo reproductivo y el perfil metabólico de cada paciente, aunque hay una pauta común que debe seguirse, como es mejorar hábitos de vida, especialmente en lo relativo a alimentación y ejercicio.

"La base siempre es la misma: unos buenos hábitos, tanto de nutrición, apostando por la dieta mediterránea, como practicar ejercicio de fuerza, porque es el que ha demostrado que disminuye la resistencia a la insulina", ha explicado.

Los anticonceptivos con efecto antiandrogénico pueden estar indicados en algunos casos para tratar síntomas relacionados con el exceso de hormona masculina. Si existe deseo de embarazo, el abordaje será diferente y se orientará a regular la ovulación y mejorar el entorno hormonal. Además, en los últimos años han aparecido nuevas opciones terapéuticas para determinados perfiles de pacientes, siempre bajo indicación y seguimiento médico.

La doctora Cadenas ha recomendado a las mujeres con síntomas compatibles que consulten con profesionales sanitarios y eviten buscar respuestas únicamente en internet y las redes sociales. "Podemos ayudarles, sin duda", ha afirmado.