Enfermedad inflamatoria intestinal: científicos prueban un implante que reduce la inflamación sin medicamentos

Archivo - Intestine affected by Morbus Crohn - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SELVANEGRA - Archivo

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Para millones de personas que padecen enfermedades inflamatorias crónicas, como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), controlar los brotes suele implicar el uso de medicamentos potentes con importantes efectos secundarios.

Un nuevo estudio publicado en 'National Science Review' revela una alternativa pionera: un implante blando e inalámbrico que trata la enfermedad modulando nervios específicos que controlan la inmunidad.

El equipo de investigación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong y el Hospital Tongji, en China, ha desarrolado un estimulador inalámbrico del nervio esplénico (SpNWS), que trata la enfermedad inflamatoria intestinal aprovechando la red neuronal del cuerpo.

UN IMPLANTE BLANDO E INALÁMBRICO QUE HABLA CON TUS NERVIOS

La innovación clave reside en que todo el dispositivo (electrodos, interconexiones y receptores de energía inalámbricos) está fabricado con un hidrogel conductor especialmente diseñado. Este material es tan suave como los tejidos biológicos, altamente elástico y puede conducir la electricidad eficientemente.

"Los mayores desafíos para las interfaces neuronales a largo plazo son el desajuste mecánico y la fibrosis causados por los implantes rígidos. Nuestro dispositivo de hidrogel se adapta perfectamente a los delicados nervios, funciona sin baterías y se comunica de forma inalámbrica a través de la piel, lo que minimiza el daño y el rechazo a largo plazo", ha afirmado Zhiqiang Luo, autor correspondiente del estudio.

RESULTADOS PROMETEDORES SIN EFECTOS SECUNDARIOS GRAVE

El implante está diseñado para modular el nervio esplénico, una vía clave en el reflejo inflamatorio del cuerpo. En un modelo de colitis crónica en ratas, se implantó el dispositivo SpNWS y se activó de forma inalámbrica durante 20 minutos diarios. El tratamiento condujo a una recuperación notable: menor daño al colon, menor pérdida de peso y restauración de la estructura intestinal.

Estudios mecanísticos revelaron que la estimulación eléctrica reequilibró el entorno inmunitario intestinal. Suprimió las células T proinflamatorias (TH 1 /TH 17 ) a la vez que promovió las células T antiinflamatorias y reguladoras (TH 2 /T reg ). Fundamentalmente, después de cinco semanas, el dispositivo mostró una excelente biocompatibilidad sin encapsulación significativa de tejido cicatricial, un problema común que provoca el fracaso de los implantes convencionales.

Este trabajo establece una plataforma versátil para la terapia electrocéutica. Su diseño suave e inalámbrico podría adaptarse para interactuar con diversos nervios y tratar diversas afecciones, desde la artritis reumatoide y la diabetes hasta trastornos metabólicos, lo que marca el inicio de una nueva era en la medicina bioelectrónica.