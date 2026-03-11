Entrenar el cerebro en casa alivia los síntomas del Parkinson

Archivo - Cerebro. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PRACHA - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de la Universidad Francisco de Vitoria, los doctores Juan Pablo Romero y Aída Arroyo-Ferrer, han coordinado un ensayo clínico que ha mostrado que entrenar el cerebro desde casa alivia los síntomas motores del Parkinson, tal y como ha publicado la revista especializada 'NeuroRehabilitation'.

"Diseñamos un protocolo centrado en las funciones cognitivas más relacionadas con el control del movimiento, como la atención y la rapidez mental", ha explicado Arroyo-Ferrer, en relación con el programa de estimulación cognitiva digital auto-administrado preparado por este centro académico. Este logró una reducción significativa de esta sintomatología en personas en fases leves o moderadas de la enfermedad.

La misma, que afecta a más de 10 millones de personas en el mundo, supone un desafío diario para quienes la padecen y sus familias. Más allá de los temblores y la rigidez muscular, la progresiva pérdida de movilidad, la lentitud en los movimientos, los problemas de equilibrio y el deterioro de la atención impactan directamente en la autonomía y la calidad de vida.

Ante ello, este trabajo, que ha contado con la participación de 39 pacientes de esta patología, pero sin deterioro cognitivo, ha consistido en un entrenamiento cognitivo, durante un mes y en el propio domicilio, a través de 'NeuronUP', una plataforma digital de estimulación neuropsicológica que ofrece ejercicios interactivos diseñados para mejorar funciones como la atención sostenida y la velocidad de procesamiento mental.

No obstante, solo la mitad de este grupo de personas ha sido sometido al mismo, mientras que el 50 por ciento restante no ha recibido rehabilitación cognitiva. Cada participante del grupo experimental ha completado sesiones de 30 minutos, tres veces por semana, sin necesidad de asistencia presencial.

ACCESIBLE PARA PERSONAS MAYORES O CON MOVILIDAD REDUCIDA

"La gran ventaja es que puede realizarse desde casa, sin barreras físicas ni logísticas, lo que la hace especialmente accesible para personas mayores o con movilidad reducida", ha insistido Arroyo-Ferrer, al tiempo que Romero ha declarado que "el hallazgo más relevante fue comprobar que, sin actividad física adicional, los pacientes que entrenaron su mente lograron mejorar la fluidez de sus movimientos".

A su juicio, ello sugiere que, al estimular determinadas funciones cognitivas, se activan también circuitos neuronales implicados en la ejecución motora. "No significa que el ejercicio físico deje de ser importante, sino que puede complementarse con intervenciones cognitivas específicas para potenciar sus efectos", ha aclarado.

Esta plataforma, que adapta automáticamente la dificultad de los ejercicios según el rendimiento del usuario, mientras el equipo investigador realiza un seguimiento remoto del progreso, ha repercutido en una mejora significativa de la movilidad, especialmente en la bradicinesia, uno de los síntomas más característicos, que se manifiesta como lentitud y dificultad para iniciar los movimientos.

Por todo ello, desde la Universidad Francisco de Vitoria consideran que 'NeuronUP' puede incorporarse en programas terapéuticos más amplios, junto con Fisioterapia, ejercicio físico, medicación y apoyo psicológico. Este tipo de intervenciones no sustituyen los tratamientos convencionales, pero sí pueden reforzarlos al estimular funciones cognitivas que influyen directamente en la movilidad y la autonomía.

"Entrenar la mente también puede tener efectos en el cuerpo" y "la tecnología de rehabilitación remota puede ser una gran aliada frente a enfermedades crónicas como el Parkinson", ha subrayado Romero, que ha concluido destacando que "el siguiente paso será ampliar la muestra y explorar combinaciones de rehabilitación física y cognitiva".