Epidemiólogos consideran "clave" aprobar las normativas pendientes relativas a la producción y el consumo de tabaco

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MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha subrayado que es "clave" que se aprueben "las normativas pendientes relativas a la producción y el consumo de tabaco para limitar la nicotina, restringir los aromatizantes, introducir el empaquetado neutro y ampliar los espacios sin humo al aire libre".

Es necesario "un marco legal robusto" para frenar "de manera efectiva" el avance de "las estrategias de la industria orientadas a aumentar el potencial de adicción mediante sabores, sales de nicotina, diseños llamativos de los envases y otros atractivos", ha indicado, tras lo que ha señalado que "retrasar la toma de medidas eficaces tiene consecuencias negativas directas sobre la salud de la población".

A colación de la celebración, este domingo, 31 de mayo, del Día Mundial Sin Tabaco, ha denunciado la utilización de "aromatizantes, sabores, envases atractivos, publicidad engañosa o agresivas campañas de marketing para captar nuevos consumidores de tabaco". El objetivo de la industria es "aumentar el potencial de adicción del tabaco y de otros productos, como los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina", ha explicado.

Ante este escenario, esta sociedad científica se ha sumado "al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para luchar contra la epidemia del tabaquismo", que este año destaca el lema 'Desenmascarando el atractivo: contrarrestando la adicción a la nicotina y al tabaco'. Con ello, ha señalado que se denuncia "cómo la industria del tabaco y la nicotina reinventa y empaqueta sus productos para captar a nuevas generaciones, especialmente a niños y adolescentes, eludiendo las medidas de control vigentes".

"De acuerdo con las cifras de la OMS, al menos 40 millones de menores de entre 13 y 15 años en el mundo consumen tabaco, y 15 millones de adolescentes en esa misma franja ya utilizan cigarrillos electrónicos", ha continuado, para añadir que "en los países con datos, la población infantil tiene, de media, nueve veces más probabilidades de vapear que la población adulta".

DAR LUZ VERDE AL PROYECTO DE RD DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO 579/2017, DE 9 DE JUNIO

Por ello, este organismo ha instado a los Gobiernos, según ha expuesto la SEE, "a fortalecer la regulación y cerrar las brechas políticas para salvaguardar la salud de las futuras generaciones". En la misma línea se muestra esta, que ha reclamado "la aprobación inmediata de las normativas pendientes" en España, "como el Proyecto de Real Decreto (RD) por el que se modifica el Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados".

"Esta norma es vital para establecer un límite de nicotina en las bolsitas y restringir los aromatizantes en todos los productos de tabaco y de nicotina", ha proseguido, tras lo que ha apuntado que los grupos parlamentarios deben "aprobar la nueva ley antitabaco" e introducir en ella "el empaquetado neutro para proteger a los más jóvenes de la manipulación comercial de la industria del tabaco".

En este sentido, ha afirmado que la citada legislación es "la herramienta clave" para "impedir la publicidad en medios digitales, restringir la venta de vapeadores desechables y ampliar drásticamente los espacios libres de humo al aire libre, garantizando que España asuma un compromiso real en la protección de la salud de la población".

Por último, la SEE se ha mostrado "partidaria" de "prohibir la venta de tabaco a partir de un determinado año de nacimiento, tal y como ha hecho recientemente Reino Unido". "Esto haría que España vuelva a situarse a la vanguardia internacional en el control del tabaquismo y en la protección de la salud pública", ha concluido.