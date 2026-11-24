Archivo - Imágenes de la manifestación con motivo del 25N en Málaga. A 25 de noviembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha denunciado que miles de mujeres que sufren violencia acuden a consultas del Sistema Nacional de Salud (SNS) sin que nadie les pregunte por su situación y que muchas reciben una derivación como única respuesta, por lo que reclama que el sistema sanitario deje de ser "un lugar de paso" y se convierta en un "espacio de atención, acompañamiento y protección".

Con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, su Grupo de Trabajo de Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud (GT GEyDIS) ha publicado un posicionamiento.

En este contexto, la SEE recuerda que 45 mujeres han sido asesinadas en 2026 por sus parejas o exparejas, lo que supone un total de 1.386 desde 2003. Además, se estima que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia sexual. En España, el 30,3 por ciento la ha vivido dentro de la pareja y el 28,1 por ciento se ha visto forzada alguna vez a prácticas sexuales que no deseaba.

Asimismo, la sociedad indica que solo el 16,8 por ciento de las mujeres que sufren violencia dentro de la pareja llega a denunciar, y el 77,1 por ciento de las asesinadas en 2025 nunca lo había hecho. La violencia, sin embargo, deja una huella profunda en la salud: el 82,6 por ciento de quienes la sufren refiere secuelas psicológicas, y sus intentos de suicidio son casi once veces más frecuentes.

Según la SEE, estas mujeres no siempre están en los juzgados, pero sí en las consultas de Atención Primaria, servicios de urgencias, de salud mental, ginecología o pediatría. "Para muchas, el SNS es la única institución pública a la que llega", añade.

Por ello, la SEE pide un SNS que "atienda y no solo derive". "Tiempo y recursos en Atención Primaria, seguimiento y continuidad asistencial, atención integral a la salud física y mental, atención a la violencia sexual las 24 horas, coordinación efectiva con los servicios sociales, de igualdad y de justicia, y apoyo a las y los profesionales", apunta.

Además, apuesta por una atención centrada en las mujeres y sus necesidades. En este sentido, afirma que la vivienda, el empleo, los ingresos, los cuidados y la situación administrativa forman parte de la atención, y requieren más trabajo social y más acción comunitaria.

La sociedad científica también considera fundamental reforzar la formación de los profesionales sanitarios en violencia de género y determinantes sociales, mediante la incorporación de contenidos obligatorios sobre estas materias y perspectiva de género en los programas oficiales de todas las especialidades y en los procesos de acceso al empleo público, más allá de la formación voluntaria.

Por último, defiende indicadores públicos y una evaluación independiente del Pacto en el ámbito sanitario. Así como protocolos inclusivos con las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, con discapacidad, migrantes, mayores o del medio rural.

El GT GEyDIS pone al servicio de este objetivo las herramientas propias de la epidemiología, como el diseño de indicadores, el análisis de datos con perspectiva de género e interseccional y la evaluación de las intervenciones existentes en el ámbito sanitario para contribuir a su mejora. Asimismo, recuerda que la violencia contra las mujeres es prevenible y que su prevención es también una responsabilidad del sistema sanitario.