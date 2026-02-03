Escasez de sanitarios y envejecimiento, entre los mayores riesgos de centros sanitarios

Archivo - Hospital surgery corridor Blurred figures of people with medical uniforms in hospital corridor - VILEVI / VILEVI - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo mutualista Relyens ha presentado, este martes, 3 de febrero, su primer informe europeo sobre los riesgos que afrontarán los centros sanitarios de aquí al año 2035, análisis que ha arrojado, entre otras conclusiones, la de que los principales actualmente son la escasez de profesionales sanitarios y la sobrecarga que padecen y el envejecimiento poblacional.

"Cuando hay escasez de personal eso va a tener repercusión en la salud de los pacientes", ha explicado el presidente del Comité Científico encargado de realizar este trabajo, Paolo Silvano, que ha destacado la importancia de "la prevención", la cual "tiene que ser una competencia estratégica funcional".

Este estudio, que fue llevado a cabo con la colaboración del Instituto Ipsos mediante la realización de un cuestionario y entrevistas cualitativas a un millar de sanitarios en España, Alemania, Francia e Italia y pertenecientes a los ámbitos público y privado, también muestra como principales riesgos la inflación de los costes en salud y las amenazas a la ciberseguridad.

"El paciente tiene ahora un listón más alto en cuanto a resultados", ha confirmado, por su parte, el director general de Relyens, Dominique Godet, que, ante ello, ha enfatizado en la relevancia de impulsar la "transformación" de los sistemas de salud, para lo que considera que el informe presentado representa una "herramienta de apoyo a la toma de decisiones".

En este contexto, Silvano ha ahondado en los riesgos observados, encontrando 25 como los más citados. Algunos de ellos son, también, las inequidades en el acceso a la salud, la trayectoria decreciente de la economía, la inestabilidad política y la polución.

"Debemos prepararnos ante estos riesgos para saber gestionarlos mejor", ha abundado el máximo exponente del Comité Científico, que ha añadido que "cuesta reflexionar e invertir en tendencias a largo plazo" y "buen ejemplo" es lo vivido con la crisis de la Covid-19.

FRAGILIDAD EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO

Abordando los mayores riesgos específicamente, Silvano ha declarado que "el aumento de las enfermedades crónicas" y el robo de datos, que es "bastante activo hoy en día", son aspectos a considerar. Además, se ha referido a "otras áreas de vulnerabilidad", como "la fragilidad en las cadenas de suministro", ya que "hay discusiones sobre falta de medicamentos" por "interrupciones" en las mismas.

"Los profesionales tienen la sensación de no estar en un entorno que les permita trabajar de manera serena", ha continuado en relación, con el "burnout" que padecen. A ello se une el hecho de que el uso de los servicios sanitarios es "cada vez más importante".

En este sentido, Silvano ha enfatizado en que "los errores médicos son, a veces, consecuencia de la fuerte presión que sufren los profesionales". Al respecto, Godet ha sostenido que "este estudio hace hincapié en el capital humano y su tensión, el agotamiento profesional, la falta de atracción de estas profesiones".

Otro aspecto destacado por el director general de Relyens ha sido "la desconfianza cada vez más grande hacia las instituciones, por la desinformación y por desigualdad de los cuidados". "Es un fenomeno que se va agravando", lamenta.

Por otra parte, Godet se ha referido a otro estudio de la entidad a la que representa y que ha expuesto que, en cuanto a los eventos indeseables graves, "el 84 por ciento ocurre en contextos programados, no en la urgencia". A su juicio, existen "ángulos muertos de gestión de riesgos".

EXPECTATIVAS A CINCO Y 10 AÑOS

"Un replanteamiento continuo de la organización y los procesos permite reducir los riesgos para los paciente", ha manifestado, a este respecto, Silvano, quien ha subrayado que ello es muy necesario también a tenor de los datos obtenidos en la encuesta de cara al próximo lustro.

"A cinco años, una cuarta parte dice que el entorno va a quedar perturbado e incluso muy perturbado", ha citado, al tiempo que ha ofrecido el dato a 10 años, elevándose el porcentaje al 37%, por loi que la expectativa "queda más degradada". No obstante, ha aclarado que "los españoles son más moderados", ya que estos porcentajes bajan al 8% y al 21%, respectivamente.

"La desinformación y falta de confianza de las personas en Italia y España", ha sido destacada por Silvano, que ha insistido en "la problemática también de confianza en las autoridades y en los responsables del sistema de salud".

Ante todo ello, Godet ha mostrado su apuesta por un "marco global e integrador de gestión de los riesgos" y por la "innovación y cooperación entre los sistemas sanitarios en Europa". "Estamos en un sistema inestable que se sostiene, pero cuando algo se mueve, se mueven toodos los eslabones", ha alertado.

"No estamos solo para enfrentarnos a crisis, sino para proponer una visión y construir organizaciones robustas capaces de aprender y evolucionar", ha proseguido este miembro de Relyens, que ha señalado que en la misma desarrollan "soluciones para asegurar los cuidados" y ponen "a disposición del ecosistema de la salud una parte significativa" de su inversión.

