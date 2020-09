España.- El Gobierno obliga a la Comunidad de Madrid a restringir la movilidad en la capital con una orden en el BOE

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado este miércoles que su Ministerio va a publicar próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden para hacer "efectivas" las restricciones de movilidad aprobadas por la mayoría de las Comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que obligará al Gobierno autonómico de Madrid a aplicarlas y restringir las salidas y entradas a la ciudad de Madrid y otros nueve municipios madrileños que cumplen los criterios fijados.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa en Moncloa, en la que ha asegurado que estas medidas son vinculantes y que deben aplicarse, aunque la Comunidad haya votado en contra en esa reunión del Consejo Interterritorial, porque "la salud es lo primero", y "la salud de Madrid es la salud de España".

En concreto, Illa ha explicado que serán las Comunidades, incluida Madrid y las otras cinco que han votado en contra del acuerdo --Galicia, Andalucía, Cataluña, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta--, las que deberán realizar la trasposición de la normativa publicada en el BOE en sus propios boletines oficiales, aunque ha reconocido que el texto puede ser "mejorado, completado u ampliado".

"TIENE QUE HACERSE EFECTIVA"

"Hay ya una orden que se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado, que es fruto de una decisión colegiada, y que tiene que hacerse efectiva", ha afirmado Illa durante su comparecencia, en la que ha recordado que fue la propia Comunidad la que aceptó estas medidas en su reunión de este martes con el Gobierno, aunque después haya dado marcha atrás, sin que "nadie" lo entienda.

A este respecto, ha asegurado que tendrá que ser el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso el que explique el cambio de opinión, pero ha dejado claro que, al publicarse la orden en el BOE, tiene que hacerse efectiva y cumplirse. De hecho, ha asegurado que no contempla el escenario de que Madrid no cumpla y, por ello, no ha adelantado qué hará el Gobierno en ese caso.

Las medidas que se trasladará a esa orden en el BOE, y que han sido aprobadas de "forma colegiada" en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el voto favorable de 13 Autonomías, buscan restringir la movilidad en los municipios de más de 100.000 habitantes con más de 500 casos de Covid-19.

Para requerir la aplicación de esas medidas también se tendrá en cuenta que esos municipios presenten un porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas superior al 10 por ciento en las últimas dos semanas; y que la ocupación de camas por pacientes con Covid en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en hospitales de la Comunidad supere el 35%.

Actualmente hay diez municipios, según el Ministerio, que se encuentran en esta situación, y todos ellos están en la Comunidad de Madrid, empezando por la capital, además de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.

Las restricciones que se aplicarán son las que el Gobierno lleva desde hace días pidiendo a la Comunidad de Madrid que aplique en todos esos municipios, ante la negativa del Gobierno de Ayuso, que argumentaba que no era justo que no se trasladara estas medidas al resto de España.

El Gobierno accedió finalmente este martes a trasladar estas medidas a una acción coordinada de salud, para aplicarla en todo el territorio. Sin embargo, la Comunidad de Madrid --donde se ubican todos los municipios afectados-- ha decidido este miércoles desmarcarse y rechazar de nuevo las medidas, reclamando al Ministerio "criterios objetivos y claros".

CADENA DE DESENCUENTROS ENTRE EL GOBIERNO Y MADRID

Los desencuentros entre el Gobierno y Madrid comenzaron apenas cuatro días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudiera a reunirse con Ayuso a la Puerta del Sol --sede del Ejecutivo regional--, y acordaran crear un "espacio de cooperación reforzada" que desarrollara un plan especial para hacer frente a la pandemia en Madrid.

Desde entonces, ha planeado la posibilidad de que del Gobierno tomara el control de la pandemia en la Comunidad de Madrid; algo que podría hacerse a través de diferentes vías, como volver a recurrir al estado de alarma; la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la Comunidad; la ley de Salud Pública o el decreto de 'nueva normalidad' que se aprobó tras la desescalada.

De momento, el ministro de Sanidad ha anunciado que van a recurrir a una orden en el BOE, que obligará a las Comunidades a aplicar en sus territorios las medidas pactadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, en concreto, a Madrid, a confinar la capital.

REESTRICCIONES

En concreto, estas restricciones pasan por restringir entradas y salidas de las personas que vivan en esos municipios, menos si es para asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios; cumplir con obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales; asistir a centros educativos; volver al lugar habitual de residencia; asistir a personas mayores, menores, dependientes, con discapacidad o vulnerables; acudir al banco, juzgado o notaría; renovar documentación oficial; realizar exámenes; o por cualquier otra causa de fuerza mayor. Sí se permite circular por dentro de los mismos.

También se restringe a un máximo de seis personas las reuniones familiares y sociales, tanto en la vía pública como en los espacios privados, excepto en el caso de actividades laborales e institucionales; y se cierran los parques infantiles de uso público, entre otras medidas.