España.- Primer fallecido en España por coronavirus al detectar un positivo en un paciente fallecido el 13 de febrero

Se celebrarán a puerta cerrada las competiciones deportivas con muchos aficionados de países afectados

VALENCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado su primera muerte por coronavirus al confirmase que un hombre con neumonía de origen desconocido fallecido el pasado día 13 de febrero en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia ha dado positivo en el virus.

Así lo ha confirmado la consellera de Sanidad de la Comunidad Valencia, Ana Barceló, en una rueda de prensa convocada este martes por la tarde, en la que ha explicado que este caso se ha detectado después del cambio de criterio de definición de casos que el Ministerio hizo el 27 de febrero, que instaba a realizar un segundo análisis a fallecidos por neumonía de origen desconocido.

Según ha indicado la consellera en su comparecencia, se ha realizado una necropsia de este paciente. Al dar, positivo, "se está poniendo en marcha la valoración de la situación".

No obstante, ha destacado que, por la fecha de fallecimiento, el período de incubación ya habría superado los 14 días. Además, ha destacado que esta persona, que "no era joven", había estado en Nepal. "Vamos a seguir realizando estrecha vigilancia para adoptar aquellas medidas necesarias", ha señalado.

151 POSITIVOS EN EL PAÍS

El Ministerio de Sanidad ha actualizado su recuento del número de casos de coronavirus en España. Según sus cifras, publicadas a las seis horas de la tarde de este martes, se han registrado 151 positivos, principalmente en Madrid, Cataluña y Valencia.

Según los datos del Ministerio, Madrid lidera con 49 positivos, seguida de Cataluña y Valencia, ambas con 15. Por detrás, se sitúan Andalucía y País Vasco (13), Cantabria (10), Castilla y León (8), Castilla-La Mancha (7), Canarias (7), Extremadura (6), La Rioja (3), Baleares (3) y Asturias y Navarra con uno. Aragón, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla continúan libres de coronavirus.

Con respecto al informe publicado esta mañana por el departamento que dirige Salvador Illa, solo se ha incluido un nuevo caso, registrado en Baleares. La consellera de Salud y Consumo de Baleares, Patricia Gómez, ha explicado esta mañana que el tercer positivo en las islas es una mujer que está ingresada en el Hospital Son Llàtzer y sigue sin síntomas. Se puso en contacto con el 061 al tener un poco de fiebre y tos, después de viajar a Turín y volver en un vuelo desde Milán.

COMPETICIONES DEPORTIVAS A PUERTA CERRADA

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de que, junto a las comunidades autónomas y con el Consejo Superior de Deportes, se ha acordado celebrar a puerta cerrada todos aquellos eventos deportivos que vayan a suponer la afluencia de gran cantidad de aficionados procedentes de los países considerados como zonas de riesgo del nuevo coronavirus, como Corea del Sur, Japón, China, Irán, Singapur y las regiones del norte de Italia: Lombardía, Veneto, Piamonte y Emilia Romana.

Así, se ha acordado recomendar que se celebren sin afición el partido de Valencia Basket contra el Olimpia de Milán, el 5 de marzo, el Valencia CF contra el equipo italiano Atalanta de Bérgamo, el 10 de marzo, el Getafe CF contra el Inter, el 19 de marzo, mismo día en el que se va a disputar el eurocup femenina de Girona contra el Venezia.

Precisamente esta medida es la que se ha acordado en las regiones del norte de Italia donde todas las competiciones deportivas se celebran a puerta cerrada. No obstante, el ministro ha informado de que aquellos eventos deportivos que requieran procesos de clasificación internacional y que no vayan a desplazar a España a un conjunto importante de aficionados de zonas de riesgo se van a celebrar sin necesidad de que sea a puerta cerrada como, por ejemplo, una competición de tenis de mesa en la que acuden diez deportistas italianos.

"Estos casos se pueden celebrar sin necesidad de que sea a puerta cerrada porque se puede identificar y hacer un seguimiento a todos los que acudan", ha dicho Illa, para informar de que no se aconseja celebrar aquellos eventos deportivos no profesionales contra equipos que vengan de las zonas de riesgo. Estas recomendaciones no afectan para el resto de eventos deportivos.

SE CANCELARÁN LOS CONGRESOS Y EVENTOS MÉDICOS

Asimismo, el ministro de Sanidad ha informado de que se ha acordado aconsejar cancelar todos los congresos, seminarios y cursos médicos porque, tal y como ha señalado el ministro de Sanidad , España, "los necesita lo máximo posible estos días", en los que se están confirmando los casos de coronavirus.

"Necesitamos que estén disponibles porque puede haber una necesidad de convocarlos de forma urgente y porque existe un riesgo de contagio", ha apostillado el ministro, para recordar que el colectivo médico ya ha mostrado su apoyo a esta iniciativa, demostrando así su "alto valor" deontológico.

Dicho esto, Illa ha recordado que en España se está en "fase de contención" y que se va a poder "contener el coronavirus" gracias a las medidas de detección precoz de los casos, por lo que ha negado que, por ahora, se vayan a implantar otras como, por ejemplo, el cierre de los colegios. Finalmente, ha informado de que los siete casos graves de coronavirus que permanecen en la UCI están "estables" y que "todos" tenían patologías previas.