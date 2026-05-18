España promueve la Atención Primaria en Asamblea Mundial de Salud al impulsar una alianza Europa-América para reforzarla - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha intervenido en el plenario de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, encuentro en el que España ha impulsado una alianza entre Europa y América para reforzar la Atención Primaria, la cual es "un vector de equidad y la base de la cobertura sanitaria universal y de sistemas sanitarios resilientes y equitativos".

"La Atención Primaria se ha descrito también como una función esencial de la arquitectura de salud global", ha indicado este lunes en Ginebra (Suiza), en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que ha presidido el encuentro de alto nivel patrocinado y presidido por España junto a miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS Europa).

Así, con motivo de este evento, en el que se ha debatido sobre la respuesta ante amenazas sanitarias globales como el hantavirus y el Ébola, así como sobre el impulso final a las negociaciones del futuro Tratado de Pandemias, García ha celebrado "la disposición de ambas regiones para crear una alianza que promueva y fortalezca la Atención Primaria".

"La resiliencia de los sistemas sanitarios no depende únicamente de la capacidad de respuesta frente a emergencias sanitarias, sino que empieza en los centros de salud, en los barrios, en la capilaridad que nos permite llegar a las personas que más lo necesitan", ha insistido en relación con la importancia del primer nivel asistencial.

De esta manera, y bajo el título 'El papel de la Atención Primaria de salud en la protección de la equidad para un ecosistema mundial de salud más sólido: avanzar en la cooperación entre Europa, América Latina y el Caribe', esta reunión de ha desarrollado al objeto de "intercambiar experiencias, identificar desafíos comunes y explorar fórmulas de cooperación estructurada en materia de sistemas de salud", han indicado desde el Ministerio de Sanidad.

SISTEMAS SANITARIOS MÁS SOSTENIBLES E INCLUSIVOS

Además, han señalado que ello se ha producido "en un contexto internacional marcado por el aumento de las desigualdades, la presión sobre los sistemas sanitarios y la necesidad de adaptar la salud global a los nuevos desafíos". Por ello, la Atención Primaria "emerge como una herramienta clave para garantizar la protección de las poblaciones más vulnerables, fortalecer la confianza en las instituciones públicas y avanzar hacia sistemas sanitarios más sostenibles e inclusivos", han explicado.

"Con encuentros como este, España da un nuevo impulso a su histórico papel como puente entre los continentes americano y europeo, y esto nos coloca en un lugar privilegiado para ejercer liderazgo en el nuevo diseño de la arquitectura de la salud global", ha proseguido García ante un diálogo que ha abordado, según Sanidad, "nuevas vías de financiación y cooperación internacional para impulsar reformas estructurales en los sistemas de salud, así como la posible creación de un mecanismo interregional permanente de intercambio de conocimiento y aprendizaje conjunto entre Europa, América Latina y el Caribe".

Al hilo de ello, la ministra ha corroborado en la red social 'X' que "la salud global no entiende de fronteras", motivo por el que "España tiende puentes entre América y Europa para tejer alianzas y construir una respuesta común frente a las emergencias que puedan venir". Al respecto, ha destacado el Plan de Acción de Atención Primaria, "con financiación finalista para mejorar recursos, estabilidad y condiciones".