El español ingresado en el Hospital Gómez Ulla por hantavirus continúa con síntomas pero estable

Exteriores del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a 10 de mayo de 2026, en Madrid (España). Los 14 españoles que viajaban en el crucero MV Hondius aquejado por un brote de hantavirus son trasladados al Hospital Gómez Ulla para iniciar una cuarente - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por hantavirus no ha presentado cambios en su estado de salud en las últimas horas, así sigue con síntomas pero estable, según ha informado el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, que espera que "evolucione de manera totalmente favorable".

El paciente, que en la noche del lunes presentó febrícula y síntomas respiratorios, se encuentra aislado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del propio Gómez Ulla, que es la unidad de alto aislamiento donde se tratan estos casos de alto riesgo.

"Los datos que tenemos es que sigue teniendo síntomas pero que está estabilizado. (...) Comenzó con cierta dificultad respiratoria, fue atendido con oxígeno-terapia, comenzó a mejorar y estaba estabilizado según las últimas noticias", ha señalado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, donde ha apuntado que

Los otros 13 pasajeros del 'MV Hondius' que fueron trasladado al hospital militar no presentan novedades tras dar negativo en la prueba PCR.

Si las condiciones clínicas lo permitan, Padilla a señalado que, "a partir de ese día 28" del asilamiento cuando se evaluaría "individualmente la pertinencia de poder realizar la cuarentena, evidentemente en otro lugar que no fuera en el Hospital Gómez Ulla".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)