Especialista aboga por abordar enfermedades inmunomediadas en la infancia con "apoyo psicológico, familiar y educativo" - SER

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La especialista de Reumatología pediátrica en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, la doctora Alina Boteanu, ha destacado que las enfermedades inmunomediadas en la infancia "pueden condicionar la vida cotidiana de niños y adolescentes", por lo que "es clave la necesidad de un abordaje integral que incluya apoyo psicológico, familiar y educativo".

"El dolor, la fatiga y la rigidez dificultan la actividad escolar, deportiva y social, y pueden generar un impacto emocional significativo", ha indicado durante la celebración, en este centro sanitario, de una jornada informativa al respecto dirigida a pacientes y familias. En la misma se ha expuesto que estas patologías pueden aparecer durante la infancia y la adolescencia, con un impacto significativo en la salud y el desarrollo.

A juicio de Boteanu, la artritis idiopática juvenil (AIJ), el lupus eritematoso sistémico pediátrico, la dermatomiositis juvenil y los síndromes autoinflamatorios "comparten una alteración del sistema inmunitario que provoca inflamación persistente y puede afectar a distintos órganos". "El diagnóstico precoz y el seguimiento por especialistas en Reumatología pediátrica es fundamental para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes", ha afirmado.

"Desde la Fundación Española de Reumatología (FER), trabajamos cada día para mejorar el diagnóstico precoz, el acceso a tratamientos y la calidad asistencial de los pacientes más jóvenes", ha indicado al respecto su portavoz en esta cita, Paz Collado, que ha añadido que "la salud no se construye únicamente en el entorno clínico", por lo que han impulsado esta jornada y otras acciones, como '#NoEsSoloCosaDeMayores', 'ReumaFit Junior' y 'ReumaChef', que fomentan hábitos de vida saludables.

Debido a que "la sensibilización social y la información rigurosa son herramientas fundamentales para favorecer el reconocimiento temprano de los síntomas y garantizar una atención adecuada", como ha asegurado, se ha realizado este encuentro, que ha contado con el apoyo de la Sociedad Española de Reumatología de la Comunidad de Madrid (SORCOM), la Coordinadora Nacional de Artritis (Conartritis), STOP Autoinflamatorias & FMF, y las asociaciones Madrileña de Lupus (AMELyA) y Nacional de Dermatomiositis Juvenil (ANADEJU).

TERAPIAS BIOLÓGICAS Y DIRIGIDAS

Boteanu, que ha abordado los avances relevantes en los tratamientos gracias a terapias biológicas y dirigidas que actúan sobre mecanismos específicos del sistema inmunitario, y que ha destacado la importancia de los biomarcadores y una mejor comprensión genética e inmunológica de cada paciente, se ha referido a patologías concretas.

"En la infancia, suele presentarse de forma más agresiva, lo que hace especialmente importante una detección temprana y un control estrecho", ha manifestado en relación con el lupus eritematoso sistémico pediátrico, mientras que sobre la AIJ ha declarado que puede asociarse a complicaciones oculares, como la uveítis, que requiere revisiones oftalmológicas periódicas.

La dermatomiositis juvenil afecta principalmente a músculos y piel, provocando debilidad muscular progresiva y lesiones cutáneas, mientras que los síndromes autoinflamatorios, de origen genético, se manifiestan con episodios recurrentes de fiebre e inflamación que pueden implicar distintos órganos.

"Las asociaciones de pacientes desempeñamos un papel esencial en la sensibilización social, el apoyo emocional y la defensa de un acceso equitativo a diagnósticos precoces y tratamientos innovadores", ha señalado, por su parte, la presidenta de ANADEJU, Raquel Valiente, tras lo que su homóloga en la Asociación Española de Enfermedades Autoinflamatorias y Fiebre Mediterránea Familiar, Cuca Paulo, ha aseverado que, "en las enfermedades autoinflamatorias, el diagnóstico es solo el inicio de un proceso complejo".