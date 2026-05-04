Esther García Carpintero, nueva directora de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias - ISCIII

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora jefa del Área de Evaluación de Procedimiento y Práctica Clínica de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS), Esther García Carpintero, ha sido nombrada directora de esta entidad del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en sustitución de Carlos Martín Saborido.

La nueva máxima responsable de este órgano de asesoramiento, información y evidencia científica del Sistema Nacional de Salud (SNS), que es licenciada en Bioquímica, Doctora en Documentación Científica y científica titular de Organismos Públicos de Investigación (OPI) desde 2021, se incorporó al mismo en 2018. Previamente, entre 2005 y 2017, desarrolló su carrera investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en las áreas de la evaluación científica y transferencia de tecnología en el ámbito de la biotecnología.

Durante los últimos dos años y ya como jefa del Área de Evaluación de Procedimiento y Práctica Clínica de la AETS, ha centrado su labor investigadora en los aspectos metodológicos de la evaluación de tecnologías sanitarias. No obstante, en su trayectoria, "ha contribuido a la generación de evidencia con impacto en el sistema sanitario, participando en iniciativas relacionadas con estrategias de vacunación, programas de cribado poblacional y la elaboración de guías de práctica clínica", ha explicado el ISCIII.

Además, García Carpintero ha llevado a cabo numerosas publicaciones en revistas internacionales de alto impacto e informes de evaluación de tecnologías sanitarias. Junto a ello, ha participado en proyectos nacionales y europeos, ha tenido actividad formativa en revisiones sistemáticas y metanálisis, y forma parte de redes y comités científicos del ámbito de la evaluación de tecnologías sanitarias.

OBJETIVOS DE LA AETS

En cuanto a los objetivos de esta Agencia, el ISCIII ha afirmado que su misión es "respaldar la política de prestaciones sanitarias y contribuir a la mejora de la calidad y la eficiencia en la utilización de técnicas, procedimientos e intervenciones en el ámbito sanitario".

Para ello, esta institución "proporciona evaluaciones objetivas de los impactos sanitarios, sociales, éticos, organizativos y económicos asociados a dichas tecnologías y actuaciones, aportando así evidencia científica que sirva de apoyo a la toma de decisiones", ha puesto de manifiesto.

"Entre sus funciones se encuentra el apoyo científico a la incorporación ordenada de nuevas tecnologías en la práctica clínica, la definición de criterios que orienten el uso adecuado de tecnologías ya implementadas y el refuerzo de la actividad evaluadora de los servicios de salud", ha continuado, tras lo que ha apuntado que ejerce como organismo evaluador de ámbito nacional y mantiene una relación estrecha con la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.