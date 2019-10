Estudian si una combinación de fármacos será útil para prevenir enfermedades relacionadas con la vejez

Publicado 01/10/2019 11:52:20 CET

Una combinación de medicamentos en uso ha conseguido alargar la vida útil de las moscas de la fruta en un 48 por ciento y los científicos del University College de Londres (UCL) y el Instituto Max Planck de Biología del Envejecimiento que lo han desarrollado consideran que podría algún día ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con la edad en las personas, según publican en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)'.

Los tres medicamentos se utilizan en distintos tratamientos y son el litio, como estabilizador del estado de ánimo; el trametinib, como tratamiento contra el cáncer, y la rapamicina, como regulador del sistema inmunitario.

"A medida que aumentan las expectativas de vida, también estamos viendo un aumento de enfermedades relacionadas con la edad, por lo que existe una necesidad urgente de encontrar formas de mejorar la salud en la vejez", señala el coautor del estudio, el doctor Jorge Castillo-Quan, quien comenzó la investigación en el Instituto de Envejecimiento Saludable de UCL antes de mudarse al Centro de Diabetes Joslin, en la Escuela de Medicina de Harvard.

"Aquí, al estudiar las moscas de la fruta que envejecen mucho más rápidamente que las personas, descubrimos que un tratamiento combinado de drogas dirigido a diferentes procesos celulares puede ser una forma efectiva de retrasar el proceso de envejecimiento", explica.

Los investigadores se basaron en estudios anteriores que encontraron que el litio, el trametinib y la rapamicina pueden prolongar la vida útil de las moscas de la fruta ('Drosophila'), lo que está respaldado por otra evidencia preliminar en ratones, gusanos y células, y hallazgos observacionales en personas.

Los tres fármacos actúan en diferentes vías de señalización celular que juntas forman la red de detección de nutrientes, que se conserva a lo largo de la evolución desde los gusanos y las moscas hasta los humanos. Esta red ajusta lo que el cuerpo hace en respuesta a los cambios en los niveles de nutrientes.

Estos tres medicamentos en cuestión actúan sobre diferentes proteínas de esta red para retrasar el proceso de envejecimiento y retrasar la aparición de la muerte relacionada con la edad.

Para el último estudio, los investigadores administraron dosis de litio, trametinib y rapamicina a las moscas de la fruta, por separado y en combinación. Cada medicamento extendió la vida útil individualmente en un promedio del 11%, mientras que la combinación de dos medicamentos alargó la vida útil en aproximadamente un 30%. Cuando se combinaron los tres, las moscas de la fruta vivieron un 48 por ciento más que las moscas en un grupo de control que no recibieron el tratamiento.

"Estudios previos en moscas de la fruta han logrado extensiones de vida útil de aproximadamente 5-20%, por lo que encontramos que era bastante notable que esta combinación de medicamentos les permitiera vivir un 48 por ciento más", añade el doctor Castillo-Quan.

Así, los investigadores descubrieron que, además de actuar en vías de señalización separadas dentro de la red de detección de nutrientes, los medicamentos también parecen complementarse entre sí para reducir los efectos secundarios. La rapamicina tiene efectos no deseados en el metabolismo de las grasas, que pueden ser similares a la resistencia a la insulina en las personas, pero el litio pareció cancelar este efecto cuando los dos medicamentos se administraron juntos.

Los investigadores continuarán su investigación para comprender mejor exactamente cómo funcionan las drogas en combinación entre sí, y esperan progresar a experimentos en animales más complejos, como ratones, para evaluar los efectos en todo el cuerpo antes de eventualmente pasar a ensayos en humanos.

La investigadora principal, la profesora Linda Partridge, del Instituto de la Salud en el Envejecimiento del UCL y Instituto Max Planck de Biología del Envejecimiento, resalta que "cada vez hay más pruebas de que las polipíldoras podrían ser eficaces como un medicamentos para prevenir enfermedades relacionadas con la edad, dada la naturaleza compleja del proceso de envejecimiento".

En este sentido, añade que "esto puede ser posible combinando los medicamentos que estamos investigando con otros medicamentos prometedores, pero hay un largo camino por recorrer antes de que podamos implementar tratamientos efectivos. Trabajamos para comprender el mecanismo del proceso de envejecimiento con el fin de encontrar formas de ayudar a las personas a mantenerse saludables por más tiempo. No estamos tratando de engañar a la muerte, sino ayudar a las personas a estar sanas y libres de enfermedades en sus últimos años", concluye.