Un estudio cifra en 34,4 millones más los profesionales sanitarios que se necesitan en el mundo

Archivo - Enfermera, hospital, habitación. Gotero. Paciente. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés) ha mostrado que "el mundo se enfrenta a una escasez de 34,4 millones de trabajadores sanitarios", mientras que también ha constatado que "las mujeres representan casi el 70 por ciento de la fuerza laboral sanitaria".

"Los trabajadores de la salud son la base de todo sistema sanitario", ha asegurado la autora principal de este trabajo y profesora adjunta de Ciencias de Métricas de Salud en el citado centro, la doctora Annie Haakenstad, quien ha añadido que "si bien la fuerza laboral mundial se ha expandido drásticamente, se necesitarán millones más de médicos, enfermeros, parteras, dentistas y farmacéuticos".

A su juicio, estos profesionales son necesarios "para garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud esenciales". "Estos hallazgos proporcionan a los países umbrales mínimos para planificar la fuerza laboral necesaria para fortalecer los sistemas de salud y avanzar hacia la cobertura sanitaria universal", ha incidido.

Así, han concluido que la escasez concreta de profesionales por ramas de actividad es actualmente de 23,9 millones de enfermeras y parteras, 7,1 millones de médicos, 1,8 millones de dentistas y 1,6 millones de farmacéuticos. Por ello, es necesaria una densidad mínima de personal sanitario de 23,8 médicos, 64,5 enfermeras y matronas, 5,2 dentistas y 5,6 farmacéuticos por cada 10.000 habitantes.

LAS MUJERES HAN IMPULSADO EL AUMENTO DE TRABAJADORES

Esta investigación, que ha sido publicada en la revista especializada 'The Lancet Public Health', ha expuesto en este sentido que las mujeres "han impulsado la expansión del personal sanitario mundial durante las últimas tres décadas". Así, la fuerza laboral mundial en el sector salud "casi se triplicó entre 1990 y 2023, pasando de 40,9 millones a 122,1 millones de trabajadores", ha expresado.

En cuanto al progreso en las cifras generales, los expertos han manifestado, no obstante, que "persisten importantes carencias en muchas regiones, especialmente en el sur de Asia y el África subsahariana, donde los sistemas de salud siguen enfrentando algunas de las densidades de personal más bajas del mundo". A este punto han llegado tras analizar 20 categorías de trabajadores de la salud en 204 países desde 1990 y hasta 2023.

Con todo, se ha conocido que en 2023, de los 122,1 millones de trabajadores sanitarios existentes, 33,2 millones eran enfermeros, 15,1 millones, médicos; 7,6 millones ocupaban puestos comunitarios; 6,8 millones, farmacéuticos y auxiliares de farmacia, y 6,1 millones, dentistas y auxiliares dentales.

"Las mujeres han transformado el sector sanitario mundial en las últimas tres décadas, pero siguen concentrándose en profesiones que generalmente ofrecen salarios más bajos y menos oportunidades de liderazgo", ha afirmado, por su parte, la autora principal de este estudio e investigadora del IHME, Megan Knight, que también ha señalado que "para construir sistemas de salud más sólidos, no solo será necesario ampliar la fuerza laboral, sino también crear oportunidades equitativas para el desarrollo profesional, el liderazgo y entornos laborales seguros y de apoyo".