Un estudio europeo confirma el valor pronóstico del ADN tumoral circulante en cáncer de mama temprano

Archivo - Esta investigación abre la puerta a futuros tratamiento en cáncer de mama luminar. - PEAKSTOCK/ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los fragmentos de ADN tumoral que circulan en el torrente sanguíneo de pacientes con cáncer de mama pueden predecir si es probable que sufran una recaída, especialmente cuando las muestras se toman después de que las pacientes hayan recibido tratamientos previos a la cirugía, según un trabajo del Instituto Jules Bordet en Bruselas, Bélgica.

El estudio, presentado en la XV Conferencia Europea sobre Cáncer de Mama (EBCC15) en Barcelona (España), incluyó el mayor número de eventos reportados hasta la fecha para el ADN tumoral circulante (ADNtc) en pacientes individuales. Estos eventos podrían incluir el rebrote del tumor, la metástasis de células cancerosas a otras partes del cuerpo, el fallecimiento o la aparición de un nuevo tumor en la misma mama o en la segunda.

Estos hallazgos implican que los médicos podrían analizar el ADN tumoral circulante (ADNtc) en pacientes al finalizar la terapia neoadyuvante: tratamientos contra el cáncer como quimioterapia, radioterapia u hormonoterapia, administrados antes de la cirugía. Los resultados podrían ayudar a los médicos a evaluar el riesgo de recaída y planificar tratamientos adecuados e individualizados después de la cirugía.

La doctora Elisa Agostinetto, oncóloga médica e investigadora del Instituto Jules Bordet en Bruselas, Bélgica, trabajó con colegas de su instituto e investigadores coordinados por la doctora Serena Di Cosimo en el Instituto Nazionale dei Tumori en Milán, Italia, para analizar el ADN tumoral circulante (ctDNA) en muestras de plasma sanguíneo tomadas de 81 pacientes con cáncer de mama en etapa temprana inscritas en dos estudios prospectivos, uno en cada centro.

Las edades de las mujeres oscilaban entre los 27 y los 75 años (edad media de 48 años), y la mayoría tenía tumores de menos de 5 cm que se habían extendido a los ganglios linfáticos, y más de la mitad (60%) tenía un tipo de cáncer llamado "triple negativo", que suele aparecer en mujeres jóvenes y responde menos al tratamiento.

Los investigadores tomaron muestras de ADN tumoral circulante (ADNtc) en tres momentos: cuando los pacientes ingresaron en los estudios y antes de comenzar el tratamiento neoadyuvante; al finalizar el tratamiento y antes de la cirugía; y durante el período de seguimiento (con una mediana de aproximadamente siete años). Durante este tiempo, un paciente falleció sin que su cáncer reapareciera, 21 pacientes experimentaron una recaída y cuatro pacientes fallecieron tras una recaída.

"Los resultados de este amplio estudio prospectivo, realizado en un entorno real, demostraron que la presencia de ADN tumoral circulante (ADNtc) se asoció con una mayor probabilidad de recurrencia del cáncer de mama, especialmente cuando el ADNtc se detectó al finalizar el tratamiento prequirúrgico. Estos resultados sugieren que el ADNtc podría ser útil para identificar a las pacientes con mayor riesgo tras la terapia neoadyuvante y para orientar un tratamiento adicional si fuera necesario", argumenta.

Los investigadores detectaron ADN tumoral circulante (ADNtc) en el 57% de las muestras de plasma al inicio de los estudios, pero al finalizar el tratamiento neoadyuvante, este porcentaje se redujo al 17%. Se observó una tendencia a la recurrencia del cáncer en pacientes con ADNtc en sangre al inicio del tratamiento, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, los pacientes con ADNtc en sangre al finalizar el tratamiento neoadyuvante tuvieron 3,5 veces más probabilidades de que el cáncer reapareciera durante el período de seguimiento, incluso tras ajustar por variables que podrían afectar los análisis, como el tamaño del tumor, la edad y el estado de los receptores hormonales.

Aunque no hubiera rastro del tumor tras el tratamiento neoadyuvante (lo que se conoce como respuesta patológica completa), el ADN tumoral circulante (ctDNA) aún permitía predecir si el cáncer reaparecería o no. La presencia de ADN tumoral circulante (ADNtc), tanto al inicio de los dos estudios como después del tratamiento neoadyuvante, se asoció significativamente con mujeres que presentaban un tipo de cáncer de mama denominado receptor hormonal negativo (RH-), que suele ser más agresivo y difícil de tratar con éxito. El 64% de las pacientes presentaban enfermedad RH- al inicio de los estudios y el 36% enfermedad RH+.

Agostinetto añade: "Ya sabemos que el ADN tumoral circulante (ADNtc) tiene relevancia pronóstica, y su detección se asocia sistemáticamente con un mayor riesgo de recurrencia y una menor supervivencia, anticipando a menudo la recaída clínica por meses. Es eficaz para reflejar la enfermedad residual mínima y la carga tumoral. Sin embargo, hasta ahora, la evidencia sobre su utilidad en el contexto neoadyuvante ha sido limitada, principalmente debido al reducido número de pacientes en los estudios clínicos disponibles. Nuestro análisis incluye el mayor número de eventos posteriores al tratamiento neoadyuvante y demuestra que el ADNtc puede ser útil para guiar tratamientos posteriores. Actualmente, no se utiliza como práctica clínica estándar para el pronóstico fuera de los ensayos clínicos".

Según ella, el uso de ADN tumoral circulante (ADNtc) en el contexto neoadyuvante debería probarse en ensayos clínicos prospectivos donde las decisiones de tratamiento se guíen por los resultados del ADNtc, para demostrar si la intervención temprana en pacientes con ADNtc positivo realmente mejora los resultados.

Entre los puntos fuertes del estudio se incluyen el largo período de seguimiento y la inclusión de series consecutivas de pacientes en más de un centro oncológico.