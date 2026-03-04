Un estudio expone el ser autónomo como único factor asociado a menor riesgo y duración de baja laboral por dolor lumbar - REIDE

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio coordinado por la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE) ha mostrado que ser autónomo es el único factor asociado a un menor riesgo y duración de baja laboral por dolor lumbar a lo largo de los siguientes 18 meses, y a un riesgo también menor de que, en caso de producirse, genere 30 o más días de baja durante ese periodo.

Este trabajo, que ha sido publicado en 'Occupational and Environmental Medicine', la revista especializada en Medicina Laboral del grupo editorial 'British Medical Journal', ha analizado 77 factores que estudios previos habían demostrado asociarse a la intensidad del dolor, al grado de discapacidad y a la evolución de ambos parámetros.

Así, se incluyen aspectos sociodemográficos (como edad, sexo y nivel académico), clínicos (como la intensidad, duración y los agravantes del dolor y la existencia de dolor irradiado), psicológicos (como el uso de ansiolíticos y antidepresivos, la intensidad de los pensamientos catastrofistas y el tener miedo a perder el empleo), laborales (como ser autónomo o asalariado, el tipo y duración del contrato y las exigencias físicas del trabajo) y económicos (como el nivel de ingresos, la proporción de fijos y variables y la repercusión de una eventual baja laboral sobre ellos).

Así, algunos de los datos obtenidos son que, por cada año adicional, el riesgo de baja laboral por dolor lumbar aumenta un 3 por ciento, y que esta es un 43 por ciento más frecuente entre quienes han padecido previamente episodios de dolor lumbar de más de 14 días. Junto a ello, se ha constatado que la baja laboral es un 44 por ciento más probable entre quienes anticipan que es probable que la tengan durante el próximo año.

Todo en relación con el dolor lumbar, que es una de las principales causas de discapacidad y absentismo laboral en todo el mundo, y en cuya aparición y evolución influyen factores biológicos, clínicos, sociodemográficos y psicosociales. Ante ello, esta investigación ha buscado desarrollar modelos predictivos que anticipen qué trabajadores tienen mayor probabilidad de solicitar una baja y su duración, e identificar aquéllos en los que deberían aplicarse medidas preventivas de manera prioritaria.

De este modo, de todas las variables estudiadas, la única que se asocia a menor riesgo de baja es ser autónomo, lo que podría explicarse, según los autores de este estudio, porque en el sistema de Seguridad Social, estos enfrentan una mayor inestabilidad de ingresos y menores beneficios durante la incapacidad temporal (IT), en comparación con los trabajadores por cuenta ajena.

DATOS

Aunque el 57 por ciento de los trabajadores percibía alguna molestia o dolor lumbar y el 60 por ciento tomaba medicación por ese motivo, solo el 7,4 por ciento pidió una baja laboral por esa causa a lo largo de los siguientes 18 meses. Esta situación sugiere que el dolor lumbar es muy frecuente entre la población activa, pero que solo motiva una baja laboral cuando resulta incapacitante o coexisten otros factores.

Este trabajo, que se ha prolongado durante 17 años en el tiempo, ha sido dirigido por investigadores del Instituto de Biomedicina de la Universidad de León (IBIOMED), la Unidad de Bioestadística Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro-Segovia de Arana (Madrid), el departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Salamanca y la Unidad de Espalda Kovacs del Hospital HLA Universitario Moncloa de la capital de España.

En este contexto, el miembro del IBIOMED y de la Universidad del País Vasco y coautor de este estudio, el profesor Jesús Seco, ha destacado "el ímprobo esfuerzo que ha supuesto recabar los datos de más de 7.000 trabajadores y seguir sus bajas laborales y sus causas durante 18 meses", así como "la colaboración de muchos médicos del Sistema Nacional de Salud (SNS) con entidades privadas, como mutuas laborales y grandes empresas, sin las que esta investigación hubiera sido inviable".

"Es llamativo que la inmensa mayoría de los parámetros clínicos que han demostrado influir en la evolución del dolor o el grado de discapacidad resulten irrelevantes para predecir la baja laboral o su duración", ha señalado, por su parte, la miembro de la Unidad de Bioestadística Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro-Segovia de Arana y coautora, también, de esta investigación, la doctora Ana Royuela, que ha añadido que "eso refleja que pedir o mantener una baja es un comportamiento en el que el componente biológico es solo un aspecto más, y no el más determinante".

Además, el otro coautor de este trabajo, el miembro de la Unidad de la Espalda Kovacs del Hospital HLA Universitario Moncloa y director de REIDE, el doctor Francisco Kovacs, ha subrayado que, "en la práctica, este estudio sugiere que las estrategias de prevención del dolor lumbar y las bajas laborales por esa causa deberían dirigirse a toda la población activa, ya que resulta imposible predecir quiénes tienen mayor riesgo de padecerlas".