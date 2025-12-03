Un estudio pone en duda que los suplementos de calcio prevengan la preeclampsia en el embarazo

Archivo - Embarazo. - CLÍNICA MARGEN - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una revisión de la organización Cochrane actualizada ha observado que la administración de suplementos de calcio no tiene efectos sobre la preeclampsia, desafiando así las suposiciones mantenidas durante mucho tiempo acerca del papel del calcio en la prevención de los trastornos hipertensivos en el embarazo.

Investigadores de la Stellenbosch University, en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), han encontrado pruebas sólidas de ensayos grandes de que la administración de suplementos de calcio durante el embarazo no reduce el riesgo de preeclampsia.

La preeclampsia es una afección potencialmente mortal que puede afectar a las mujeres en la segunda mitad del embarazo. Puede ser mortal o causar complicaciones de por vida para la madre y el bebé. La preeclampsia se caracteriza por hipertensión de nueva aparición con lesión de órganos específicos y la única cura es dar a luz al bebé. Si la madre desarrolla preeclampsia con complicaciones mortales, el parto prematuro es la única opción.

Durante mucho tiempo se ha considerado la administración de suplementos de calcio como una posible medida preventiva, especialmente en contextos de bajo aporte de calcio. Las actuales guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan suplementos de calcio diarios en estas poblaciones. Sin embargo, la evidencia detrás de este enfoque siempre ha sido contradictoria y esta revisión plantea nuevas dudas.

La revisión actualizada incluyó 10 ensayos controlados aleatorizados con 37.504 participantes, que analizaron el efecto de la administración de suplementos de calcio en comparación con un placebo (suplementos de calcio ficticios) y compararon la administración de suplementos en dosis alta o baja.

Los resultados muestran evidencia de certeza alta procedente de ensayos grandes (con 500 o más participantes) de que la administración de suplementos de calcio durante el embarazo no tiene efectos sobre la prevención de la preeclampsia.

Incluso cuando se compararon dosis bajas (500 miligramos) y altas (1.500 miligramos) de calcio, los desenlaces permanecieron sin cambios en su mayoría. Las muertes maternas fueron poco frecuentes en los estudios, y la evidencia sobre otros desenlaces clave como la muerte neonatal y las complicaciones graves fue muy incierta.

"Al aplicar métodos de revisión rigurosos y transparentes, no se encontraron diferencias significativas en desenlaces clave como la preeclampsia, la muerte materna, el parto prematuro o la mortalidad neonatal. Muchos de los estudios más antiguos eran de muy baja calidad, y su reevaluación fue esencial para garantizar que la guía actual se base en evidencia fiable y actualizada", afirma Anke Rohwer, autora principal de la revisión.

ESTUDIOS PEQUEÑOS Y POCO FIABLES

Una actualización anterior de la revisión incluyó muchos más estudios, algunos de los cuales se han excluido ahora por cambios en los criterios de elegibilidad, falta de fiabilidad o defectos metodológicos. Los análisis anteriores que incluyeron estos estudios pequeños o poco fiables indicaron un efecto protector más fuerte de la administración de suplementos de calcio.

Los autores destacaron que los efectos de los estudios pequeños y el sesgo de publicación influyeron mucho en las conclusiones anteriores. Tras lidiar con estos sesgos, desaparecieron los beneficios evidentes de la administración de suplementos de calcio.

"Nuestro análisis actualizado muestra que, cuando se tienen en cuenta problemas como los efectos de los ensayos pequeños y el sesgo de publicación, las pruebas que respaldan la administración de suplementos de calcio para prevenir la preeclampsia simplemente no se mantienen", dice la profesora Catherine Cluver, coautora de la revisión.

"Este hecho supone un cambio importante con respecto a las revisiones anteriores, y es esencial que médicos y responsables de políticas sanitarias entiendan cuánto ha cambiado la base de la evidencia", ha añadido.

Durante años se ha recomendado la administración de suplementos de calcio como medida preventiva, especialmente en poblaciones con un aporte bajo de calcio de la alimentación. Sin embargo, esta revisión actualizada indica que dichos beneficios podrían ser mucho menos significativos (y potencialmente ausentes) cuando se eliminan las pruebas poco fiables.

"Esta revisión destaca la importancia de aplicar controles de fiabilidad a la investigación primaria. Los ensayos poco fiables pueden sesgar los resultados de las revisiones sistemáticas y distorsionar el consenso científico", añade Cluver.

"Después de excluir los estudios poco fiables, vimos que desapareció el supuesto beneficio de la administración de suplementos de calcio sobre la preeclampsia. Ahora vemos que la administración de suplementos de calcio no previene la preeclampsia, según ensayos grandes y fiables", indica la investigadora.

Los autores evaluaron la fiabilidad de los estudios incluidos mediante la lista de verificación TRACT. Desde entonces se han desarrollado herramientas similares, como 'INSPECT-SR', diseñada para identificar estudios problemáticos. Los estudios problemáticos incluyen a estudios afectados por errores humanos o conducta indebida en la investigación, en los que los revisores no confían en que los resultados sean fiables.