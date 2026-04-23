Un estudio refuerza el valor de la ecografía para mejorar el diagnóstico de la fascitis plantar - CONSEJO GENERAL DE PODOLOGÍA DE ESPAÑA

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio desarrollado por Rubén Montes, Ramón Mahillo y José Manuel Castillo ha reforzado el valor de la ecografía para mejorar el diagnóstico de la fascitis plantar y orientar un tratamiento personalizado, ya que ha identificado factores que agravan el daño en hombres con esta afección.

Este trabajo, publicado en la 'Revista Española de Podología' del Consejo General de Podología de España, ha hallado, por tanto, circunstancias clínicas y funcionales relacionadas con el engrosamiento de la fascia plantar en hombres con fascitis plantar, una de las causas más frecuentes de dolor en el talón. De este modo, la investigación aporta nuevas evidencias sobre cómo evoluciona esta patología.

Según ha señalado esta corporación, alrededor del 10 por ciento de las personas padecerá, en algún momento de su vida, fascitis plantar, incidencia que aumenta con la edad y es más frecuente entre los 40 y los 60 años. La mayoría de los especialistas optan por iniciar un tratamiento conservador, que es efectivo en entre el 70 y el 80 por ciento de los casos.

Ahora, este estudio, desarrollado sobre 44 pacientes varones con fascitis plantar a los que se analizó mediante ecografía, ha relacionado el grosor de la fascia plantar con variables clínicas, funcionales, antropométricas y de actividad física. Los resultados muestran un grosor medio de 5,97 milímetros, claramente por encima del punto de corte de cuatro ampliamente aceptado en la literatura científica como criterio ecográfico para establecer un diagnóstico de fasciopatía plantar.

Por tanto, los autores de este trabajo consideran que el grosor fascial permite objetivar el estado estructural del tejido más allá del dolor que refiere el paciente. "Este estudio demuestra que el grosor de la fascia plantar en hombres se asocia no solo con el dolor, sino también con la función del pie, la duración de la enfermedad, el antecedente de tratamiento previo y el nivel de actividad física", ha explicado Montes, quien es su autor principal.

A MAYOR DETERIORO FUNCIONAL DEL PIE, MAYOR ES EL ENGROSAMIENTO DE LA FASCIA

Así, los investigadores han observado que los pacientes con peor función del pie -medida mediante el índice 'Foot Function Index (FFI)'- presentaban mayor engrosamiento fascial, lo que sugiere una progresión estructural paralela al deterioro funcional. "A mayor deterioro funcional del pie, mayor es el engrosamiento de la fascia plantar, lo que refleja una progresión estructural de la enfermedad", ha añadido Montes.

"El impacto repetido asociado a la actividad física se relaciona con un mayor grosor fascial", ha continuado, al tiempo que ha declarado que "este engrosamiento puede interpretarse como una adaptación mecánica, pero cuando se acompaña de dolor y disfunción, probablemente refleja un proceso patológico por sobrecarga".

Por otro lado, esta investigación ha identificado que los pacientes que no habían recibido tratamiento previo presentaban un mayor engrosamiento de la fascia. "Este hallazgo sugiere que la ausencia de tratamiento puede favorecer cambios estructurales más marcados en la fascia plantar, apoyando la importancia del diagnóstico y la intervención precoz", ha subrayado.

"Cuanto antes se evalúa y se actúa, mejores resultados se pueden obtener", ha manifestado Castillo, quien ha agregado que "el grosor fascial es un indicador útil para monitorizar la evolución". Por su parte, Montes ha destacado que "la ecografía es una herramienta clave para confirmar el diagnóstico, cuantificar el grosor de la fascia plantar y ayudar a personalizar el tratamiento".

Por último, el autor principal de este trabajo ha señalado que "dolor persistente en el talón, especialmente con los primeros pasos del día, dolor a la palpación del talón o limitación de la actividad diaria son síntomas que deben motivar una valoración podológica".