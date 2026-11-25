Archivo - Un responsable de un grupo político indica el sentido del voto a sus compañeros durante una votación en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - JEREMY BAUMERT - Archivo

BRUSELAS, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este miércoles luz verde a la reforma de la legislación farmacéutica europea para impulsar la competitividad, reforzar la innovación y asegurar el suministro de medicamentos esenciales a los Estados miembro; todo ello con medidas como permitir que los gobiernos puedan exigir a las compañías del sector medicamentos suficientes.

Las medidas del nuevo paquete farmacéutico permitirá a las autoridades prevenir y gestionar de manera más eficiente la escasez de medicamentos mediante la mejora de la supervisión y coordinación, tanto a escala nacional como europea.

Para ellos, las autoridades nacionales podrán exigir que las empresas farmacéuticas garanticen medicamentos suficientes para atender las necesidades de los pacientes, mientras que los fabricantes de genéricos podrán preparar su comercialización antes de que finalice el periodo de protección del medicamento original, para acelerar su llegada al mercado.

"No podemos aceptar que el acceso a un tratamiento dependa del código postal de un paciente. Innovar es fundamental, pero también lo es conseguir que esa innovación llegue a todos", ha defendido en un comunicado la vicepresidenta del PPE y eurodiputada Dolors Montserrat, quien ha puesto en valor que la reforma permita garantizar el acceso rápido y equitativo a los mejores medicamentos, reforzar la competitividad de la industria farmacéutica europea y garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios europeos.

Según las nuevas reglas, los medicamentos de nueva autorización podrán beneficiarse de hasta once años de protección regulatoria combinada, partiendo de ocho años de protección de datos --las empresas farmacéuticas mantienen en exclusiva la información de sus ensayos-- y un año adicional de protección de mercado, durante el cual no se podrán vender versiones genéricas o biosimilares del producto protegido.

La reforma también simplifica los procedimientos internos de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), con el objetivo de reducir la carga administrativa y acelerar la tramitación de las solicitudes de autorización de comercialización.

Además, con el objetivo de fomentar el uso responsable de los antibióticos, la normativa establece requisitos más estrictos, como la obligación de presentar una receta médica para adquirirlos y la inclusión de información específica en los prospectos; mientras que los fabricantes que desarrollen nuevos antibióticos prioritarios podrán optar a un año adicional de protección de datos mediante un "vale de exclusividad transferible".

Los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) también han adoptado el acuerdo para la nueva Ley de Medicamentos Críticos que fija los criterios para poner en marcha proyectos industriales estratégicos en la UE, con el objetivo de levantar nuevas instalaciones, modernizar las existentes y aumentar la capacidad de fabricación de medicamentos.

De este modo, las empresas que reciban financiación nacional o europea deberán cumplir una serie de obligaciones, entre ellas priorizar el abastecimiento del mercado europeo, mientras que para reducir la dependencia respecto a terceros países e incentivar la fabricación dentro de la Unión, los proveedores recibirán incentivos en función de la cantidad de medicamentos y principios activos que fabriquen en la UE.

También se prevé la posibilidad de compras conjuntas promovidas por cinco o más Estados miembro, que podrán colaborar para adquirir de manera conjunta medicamentos críticos, destinados al tratamiento de enfermedades raras y otros considerados de interés común.