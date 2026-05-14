Euromelanoma combate desinformación en fotoprotección en adolescente y adulto joven, que en un 80% se queman al sol - AEDV

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora nacional de la campaña Euromelanoma, la doctora Ángeles Flórez, ha indicado que "ocho de cada 10 jóvenes afirman quemarse al sol cuando se exponen", uno de los motivos por lo que esta acción ha dedicado su edición de 2026 a combatir la desinformación y los bulos en fotoprotección y cáncer de piel entre los adolescentes y adultos jóvenes.

En concreto, la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha dispuesto la campaña 'Bulo Fighters', para actuar con evidencia científica frente a esta situación, así como una encuesta entre personas de 16 a 25 años, a la cual corresponde en citado dato y el de que el 72 por ciento reconoce exponerse entre las 12 y las 16 horas durante el verano, las horas de mayor intensidad de radiación ultravioleta.

"Saber su conocimiento y hábitos y a qué bulos se exponen en fotoprotección y cáncer cutáneo" ha sido el objetivo, ha explicado Flórez, quien ha añadido que "gran parte del daño solar acumulado a lo largo de la vida ocurre antes de los 20 años" de edad. Por ello, "trabajar con adolescentes y jóvenes es una prioridad", ha asegurado en relación con este trabajo llevado a cabo entre el 9 y el 15 de abril y realizada sobre 1.009 personas, con resultados "preocupantes".

De hecho, esta investigación muestra que el 71,8 por ciento utiliza protección solar solo en verano y solo el 16,9 por ciento replica siempre el fotoprotector tras bañarse, sudar o hacer deporte. Además, el 94,8 por ciento de los encuestados asegura haber escuchado alguna información falsa o engañosa relacionada con el sol.

En este sentido, el director de la Fundación Piel Sana, el doctor Agustín Buendía, ha señalado que "la campaña refleja la realidad", por lo que, ante la "desinformación en Dermatología", es necesario "luchar combatiendo bulos e información no basada en evidencia científica".

ACCIÓN DE CONCIENCIACIÓN INSPIRADA EN VIDEOJUEGOS ARCADE RETRO

"Por ello, la iniciativa de lucha contra esta coyuntura, que se inspira en videojuegos arcade estilo retro, se centra en "enseñar a saber distinguir información rigurosa de la falsa que constantemente está en redes sociales", ha afirmado. Además, ha recordado que "exponerse al sol no es malo" per se, pero "la quemadura es el principal factor de riesgo".

"Euromelanoma tiene un papel fundamental en salud pública", ha continuado, para agregar que la meta es sumar en "prevención y diagnóstico precoz", ya que "el cáncer de piel, si se detecta a tiempo, en un porcentaje muy alto de los casos se cura". Sin embargo, los bulos "están haciendo mucho daño", ha subrayado.

En la misma línea se ha mostrado el coordinador europeo de Euromelanoma, el doctor Eduardo Nagore, quien ha informado de que se producen "alrededor de 8.000 nuevos casos" cada año en España, por lo que "la incidencia sigue aumentando". "Arrastramos costumbres de generaciones", ha indicado, al tiempo que ha destacado "la importancia de la prevención primaria".

Tras ello, ha declarado que también es fundamental "la autoexploración" para "reducir la mortalidad". "Es clave, el 20 por ciento de los melanomas aparecen en personas con cero factores de riesgo", ha explicado, para agregar que otro 20 por ciento de estos cánceres "crecen rápido", al hacerlo "en semanas o pocos meses".

IMPORTANCIA DE LA AUTOEXPLORACIÓN MENSUAL

"Puede aparecer en el cuero cabelludo o en la planta de los pies", ha explicado a modo de ejemplos, para insistir en que "la autoexploración mensual es importante". Precisamente sobre la importancia de explorar el cuerpo ante la posibilidad de detectar lesiones de este tipo, la responsable de coordinadores de Euromelanoma, la doctora Elena Godoy, ha indicado que, un año más, se va a desarrollar la acción 'El mes de la exploración', con revisiones gratuitas en junio por parte de dermatólogos voluntarios.

Esta iniciativa, que se realizará tanto de forma presencial como telemática, persigue el citado objetivo de la detección precoz, y es que esta debe ser "el foco", ha señalado esta última, que ha puesto de relieve la importancia de "la evidencia científica". "Quizás no estábamos sabiéndola transmitir", ha señalado, causa por la que se ha ideado 'Bulo Fighters', con "un lenguaje diferente" y "mucho más comprensible".

Godoy, que ha informado de que ya está abierta la posibilidad de solicitar estas citas, ha destacado otros aspectos, como el de que se van a desarrollar acciones divulgativas en colaboración con "centros educativos, universidades y entidades deportivas". También, ha puesto en valor las herramientas digitales de las que dispone la AEDV.

Por último, la presidenta de esta sociedad científica, la doctora Yolanda Gilaberte, ha afirmado que "los jóvenes son, probablemente, los más influenciables", por lo que está justificado dirigir este mensaje sanitario a ellos. Junto a lo anterior, ha expresado que "el cáncer de piel sigue siendo un problema", aunque ha asegurado que "en muchos casos, es fácilmente prevenible".