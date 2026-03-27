Experta aboga por "prescripción sostenible" en terapia inhalada para reducir el impacto ambiental de los inhaladores

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MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la doctora Yolanda Martín, ha mostrado su apuesta por una "prescripción sostenible" en terapia inhalada, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de los inhaladores.

Este concepto "se está integrando progresivamente en la práctica clínica y combina tres pilares fundamentales: la eficacia clínica, la seguridad del paciente y la responsabilidad ambiental", ha destacado, con motivo de la celebración, en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), de la 'XIII Jornada Dual Neumológica' de esta sociedad científica.

Según ha indicado Martín, la terapia inhalada "es ampliamente utilizada en enfermedades respiratorias crónicas, como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y constituye uno de los ámbitos con mayor potencial de mejora en el apartado ambiental".

De hecho, "en España, los inhaladores de cartucho presurizado representaron el 46 por ciento del total de los prescritos en 2023, lo que se traduce en alrededor de 14 millones de unidades y una emisión estimada de 400.000 toneladas de CO2 anuales", ha continuado, tras lo que ha añadido que esto es "el equivalente al consumo eléctrico de unos 85.000 hogares".

En este contexto, ha afirmado que "el sistema sanitario tiene una responsabilidad activa en la reducción de su huella ambiental, tal y como recoge el Ministerio de Sanidad en sus recomendaciones publicadas en 2025 sobre prescripción sostenible de inhaladores, en las que se aboga por avanzar en la descarbonización del Sistema Nacional de Salud (SNS), garantizando siempre la seguridad del paciente".

ELECCIÓN DEL DISPOSITIVO MÁS APROPIADO

"Realizar una prescripción responsable basada en la confirmación diagnóstica, el adecuado control del paciente, la elección del dispositivo más apropiado y la correcta técnica de inhalación" es lo que ha propuesto Martín, quien ha agregado que los inhaladores "pueden clasificarse en cartucho presurizado, polvo seco y niebla fina, siendo estos dos últimos los que presentan una menor huella de carbono".

Por ello, esta especialista ha recomendado priorizar el uso de ambos "siempre que sea posible, sin comprometer la eficacia clínica ni la seguridad del paciente, y tomando decisiones de forma individualizada y consensuada".

Además, durante esta cita se ha destacado la necesidad de fomentar el reciclaje de los inhaladores a través del punto SIGRE de las farmacias, promover el uso de dispositivos recargables y simplificar los tratamientos mediante combinaciones terapéuticas. La incorporación de nuevos propelentes más sostenibles, como el HFO-1234ze(E), que permiten reducir considerablemente el potencial de calentamiento global respecto a los actuales, también ha sido subrayado por Martín.