Experta aboga por una reducción "progresiva" del tiempo de uso de pantallas por niños para no generar ansiedad - QUIRÓNSALUD

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga infantil de Olympia Centro Médico Pozuelo y del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Paloma Méndez, ha alertado sobre la utilización excesiva de pantallas por parte de los niños, ante lo que ha puesto de manifiesto que la reducción del tiempo de uso debe ser "progresiva" para que sea "asumible" y "no genere ansiedad y resistencia".

"Las pantallas ofrecen una estimulación lumínica, acústica, sonora y cambiante que hace que se aburran en contextos más neutros o menos intensos, como jugar con otro niño, escuchar al profesor o leer un cuento", ha destacado en un contexto en el que cada vez es más frecuente que niños en edades tempranas acudan a consultas de Psicología infantil debido a este abuso.

A juicio de Méndez, esta coyuntura incide negativamente tanto en la motivación del menor por el aprendizaje como en sus relaciones entre iguales, que le pueden resultar "menos estimulantes". Diversas investigaciones han encontrado una asociación entre una exposición precoz a nuevas tecnologías con déficit atencional y disfunción ejecutiva.

"Existen signos de alerta, como mayor irritabilidad, que se manifiesta sobre todo cuando se trata de limitar el uso de pantallas; pérdida de interés para realizar actividades que no estén relacionadas con estar conectado; aislamiento social; baja tolerancia a la frustración y dificultades de gestión emocional", ha explicado.

En este punto, ha abordado el 'scroll' continuo que utilizan las redes sociales para aumentar el tiempo de uso en sus plataformas. Este "afecta al sistema de recompensa del cerebro, mezclando estímulos que pueden parecernos neutros con temáticas que nos gustan para favorecer el goteo de dopamina", ha indicado, tras lo que ha señalado que "genera una hiperestimulación en tiempos cortos favoreciendo la baja concentración en situaciones menos estimulantes".

AUTOOBSERVACIÓN DEL ADULTO

Ante todo ello, Méndez apuesta por la "autoobservación del adulto", que "implica que las limitaciones de uso de la tecnología deben incluir a todos los miembros de la familia". Para ello, aboga por "establecer un horario en el que se deben abandonar móviles y tabletas", lo que "ayudará a no dividir la atención y disminuir el estrés.

También es requerible "silenciar teléfonos en la realización de actividades compartidas", como comer, cenar y ver una película; y "generar alternativas de ocio familiar y con iguales desde una edad temprana". "Es importante que el móvil no se encuentre en la habitación cuando se vayan a dormir", ha añadido.

Por último, esta psicóloga infantil ha enfatizado que es importante evaluar cada caso de forma individual y orientar a los padres. "Se debe valorar el contexto previo a la aparición del problema, como el entorno social, las actividades extraescolares y las aficiones, para revertir el tiempo de uso de pantallas en otras actividades potencialmente gratificantes", ha finalizado.