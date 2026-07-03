Experta asegura que el descanso pierde gran parte de su efecto reparador si no se desconecta del trabajo en vacaciones

Archivo - Hombre de vacaciones tosiendo en el aeropuerto. - CUNAPLUS_M.FABA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga de Blua de la compañía aseguradora Sanitas, Soledad Scarcella, ha asegurado que si no se desconecta del trabajo habitual cuando se está de vacaciones, "el descanso pierde gran parte de su efecto reparador".

"El sentimiento de culpa no está en las vacaciones, sino en la creencia de que detenerse equivale a fallar", ha indicado, al tiempo que ha expuesto que "esa idea activa una especie de vigilancia interna que provoca que, aunque la persona esté fuera del trabajo, siga revisando mentalmente lo pendiente o pensando que debería estar haciendo algo útil".

En este sentido, desde Sanitas han señalado que para algunas personas, los días libres generan incomodidad, sensación de improductividad o culpa por no estar resolviendo tareas o aprovechando cada hora, sensación que aparece cuando el valor personal se asocia de forma excesiva al rendimiento.

En estos casos, la relajación se interpreta como una concesión que debe justificarse y no como una necesidad básica para recuperarse, patrón que se observa con frecuencia en perfiles muy responsables, acostumbrados a exigirse mucho y con dificultades para poner límites a la disponibilidad laboral.

REDUCIR LA EXIGENCIA MENTAL

"Las vacaciones no producen recuperación por sí solas", ha insistido Scarcella, quien ha añadido que "lo que permite recuperarse es reducir la exigencia mental habitual". "Cuando la persona mantiene la misma presión interna que durante el resto del año, el organismo sigue funcionando en estado de alerta", ha asegurado.

Todo ello tiene consecuencias sobre el bienestar psicológico. Así, se aprecia un sueño menos reparador, por lo que puede aparecer sensación de cansancio al despertar; mayor irritabilidad, y es que la mente sigue funcionando en modo tarea; dificultad para disfrutar, por lo que actividades sencillas pueden vivirse con incomodidad; cansancio emocional; y problemas de concentración al volver.

"Relajarse no significa desentenderse de las responsabilidades", sino "permitir que el organismo recupere recursos para poder responder después con más estabilidad", ha explicado esta especialista, que ha agregado que "cuando la autoexigencia impide descansar incluso en periodos destinados a la recuperación, puede ser útil consultar con un profesional para identificar qué creencias o hábitos están manteniendo ese malestar". Así, ha destacado que "la videoconsulta permite acceder a apoyo psicológico también durante las vacaciones".