Experta desmiente mitos: Donar sangre no requiere acudir en ayunas ni debilita las defensas

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MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jefa del Servicio de Laboratorio del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Beatriz Arenaz, ha explicado cómo prepararse para donar sangre y ha desmentido que sea necesario acudir en ayunas o que la donación pueda debilitar las defensas.

Arenaz ha señalado que todavía existen dudas que llevan a muchas personas a descartarse antes incluso de consultar si están en condiciones de donar. El miedo a marearse, la idea de que hay que acudir en ayunas o la preocupación por sentirse débil siguen presentes en la población y frenan donaciones que, tras una valoración sanitaria, se realizarían con seguridad.

"Muchas personas tienen voluntad de donar, pero se detienen por ideas que no siempre se corresponden con la realidad. La donación empieza antes de la extracción, con un cuestionario y una entrevista sanitaria que ayudan a valorar si la persona está en condiciones de hacerlo ese día. Ese filtro protege al donante y también al paciente que recibirá la sangre", ha subrayado la experta.

Según la jefa del Servicio de Laboratorio del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, esa valoración previa resulta especialmente importante porque los requisitos no deben interpretarse de forma aislada. El estado general de salud, el descanso, la hidratación, los síntomas recientes, determinados tratamientos o algunos viajes influyen en la decisión final. Por eso, ante la duda, lo adecuado es consultar en el propio punto de donación.

Así, apunta que, en muchos casos, una creencia extendida no implica una exclusión real. El componente emocional también influye en la decisión de donar. En algunas personas, la anticipación del pinchazo o de una posible reacción física genera más tensión que el propio procedimiento, lo que las lleva a descartarse, aunque cumplan los requisitos sanitarios.

"El miedo a donar sangre o al propio pinchazo activa una respuesta corporal inmediata muy molesta. La tensión aumenta, la respiración cambia y la persona empieza a vigilar cualquier sensación, lo que intensifica el mareo o la impresión de pérdida de control. Existen toda una serie de cosas que recomendamos en estos casos: avisar a los profesionales antes de empezar, realizar ejercicios de respiración, de relajación muscular, evitar mirar la aguja, tumbarse (especialmente si ya ha habido una reacción previa) y centrar la atención fuera del brazo ayuda a atravesar ese momento con más seguridad", explica Jorge Buenavida, psicólogo de Blua de Sanitas.

OTRAS FALSAS CREENCIAS

Además, los expertos señalan que existen otras creencias que pueden desincentivar la donación de sangre, como la idea de que, después de donar, las personas permanecen débiles durante varios días. En este sentido, los especialistas indican que, en personas sanas, la recuperación suele ser progresiva y que, cuando aparecen molestias, estas suelen ser leves y temporales. Permanecer unos minutos en reposo, tomar el refrigerio indicado y evitar esfuerzos importantes durante las horas posteriores puede ayudar a reducir el riesgo de malestar.

Asimismo, explican que la edad es un criterio importante, pero no debe interpretarse como una causa de exclusión automática en todos los casos. La posibilidad de donar depende de la normativa aplicable, del estado de salud, de los antecedentes médicos y de la valoración realizada por el equipo sanitario.

Por otra parte, los expertos aclaran que no todos los tratamientos son incompatibles con la donación. Mientras que algunos medicamentos pueden requerir aplazarla, otros no suponen necesariamente un impedimento. Por ello, recomiendan informar siempre al personal sanitario sobre los fármacos que se toman, desde cuándo y por qué motivo, para que pueda valorar cada caso de forma individual y segura.

"Detrás de cada donación hay dos responsabilidades: cuidar a quien dona y garantizar la seguridad de quien recibirá la sangre. Por eso es tan importante acudir con información clara, responder con sinceridad al cuestionario previo y avisar si aparece cualquier malestar durante el proceso. La donación no empieza con la aguja, sino con una valoración bien hecha", concluye Beatriz Arenaz Amas, jefe de servicio de Laboratorio del Hospital Blua Sanitas Valdebebas.