Experta pide "analizar posibles desencadenantes" de ansiedad y apatía en Alzheimer y no achacarlos solo a la enfermedad

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MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga del Grupo de Neuropaliativos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), Anna Escolá, ha destacado "la importancia de identificar las causas que pueden estar detrás de síntomas como la ansiedad, la agitación, la apatía o el aislamiento" en Alzheimer, "evitando interpretarlos únicamente como una consecuencia inevitable de la demencia", y es que es necesario "analizar posibles desencadenantes".

Estos últimos pueden ser "orgánicos, emocionales o ambientales", ante los que hay que "actuar", ha indicado durante su participación en el webinar 'Dimensión psicológica y conductual en las demencias', que han organizado esta sociedad científica y la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), como tercera sesión de su programa formativo y divulgativo sobre cuidados paliativos y demencias.

En esta cita 'online', la también miembro de la Sociedad Española de Psicología Paliativa (SEPP-Psicopalis) ha indicado que "para el manejo de la ansiedad y la agitación", es requerible "observar las situaciones que las provocan, para prevenirlas, crear entornos tranquilos y agradables, transmitir calma y evitar la confrontación". Además, es conveniente "no insistir cuando la persona presenta resistencia, buscar estrategias de distracción y utilizar un tono de voz suave, manteniendo el contacto visual", ha afirmado.

"Respecto a síntomas como la apatía, la depresión y el aislamiento", ha subrayado la relevancia de "mantener estilos de vida activos sin forzar, favorecer las aficiones, pasatiempos e intereses personales". Es oportuno "darle espacio para que exprese sus emociones mediante la escucha activa y promover que mantenga la vida social y la participación", ha explicado.

A su juicio, es importante poner el foco "en la vivencia emocional de las personas con deterioro cognitivo y en la necesidad de abordar de forma integral los síntomas psicológicos y conductuales asociados a estas enfermedades". Junto a ello, ha puesto énfasis "en conductas que conviene evitar, como discutir, contradecir o elevar el tono de voz; hablar a la persona afectada con un tono infantil; someterla a pruebas constantes de memoria o confrontarla con sus olvidos, situaciones que pueden aumentar el malestar y la frustración".

EL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO

Por otro lado, esta psicóloga del Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) Mutuam-Barcelona ha aprovechado este evento moderado por la vicepresidenta de SEPP-Psicopalis y vocal de Psicología de la SECPAL, Lori Thompson, para explicar que el proceso diagnóstico y la aparición de los primeros síntomas "pueden vivirse de forma muy diferente por parte de la persona afectada y su entorno".

"Mientras algunos miembros de la familia experimentan alivio al poner nombre a lo que ocurre, otras afrontan el inicio del proceso con ansiedad, incertidumbre y anticipación de situaciones futuras", ha sostenido al respecto, para añadir que "a medida que la enfermedad progresa y se confirma el diagnóstico de Alzheimer, surgen nuevas necesidades relacionadas con la adaptación, la reorganización familiar y la búsqueda de apoyos y recursos".

Tras esto, ha indicado que las intervenciones no farmacológicas, como "la actividad física, la estimulación cognitiva o la participación social", representan "herramientas fundamentales para mejorar la calidad de vida de la persona con demencia y mantener su autonomía". A estas se une, para ello, "el seguimiento médico", ha puesto de manifiesto.

Por último, Escolá ha destacado algunas intervenciones psicológicas "con evidencia de utilidad", como "la terapia de orientación a la realidad, la evocación guiada de recuerdos autobiográficos o el entrenamiento cognitivo específico". También son beneficiosas "terapias complementarias como la intervención con animales, la musicoterapia, los huertos urbanos, la estimulación sensorial o las actividades intergeneracionales", ha finalizado.