Experto asegura que la integración de la IA en rehabilitación supone "un cambio conceptual en el abordaje del dolor"

El presidente de la Sociedad Española Multidisciplinar de Dolor (SEMDOR), el doctor Luis Miguel Torres, ha asegurado que "la integración de la Inteligencia Artificial (IA) y de las terapias regenerativas en rehabilitación no representa únicamente un avance tecnológico, sino un cambio conceptual en el abordaje del dolor".

"Hoy disponemos de herramientas que nos permiten personalizar mejor las decisiones clínicas, optimizar recursos y, sobre todo, orientar el tratamiento hacia la recuperación funcional y la mejora real de la calidad de vida del paciente con dolor, siempre sustentados en evidencia científica y bajo el criterio médico", ha manifestado durante la celebración de las V Jornadas Nacionales de Rehabilitación LYCEDOR, organizadas en Valencia por la compañía farmacéutica Viatris España.

Este encuentro, en el que han participado más de 200 profesionales sanitarios para analizar cómo la tecnología, la biología regenerativa y el ejercicio terapéutico están transformando el tratamiento del dolor crónico desde una perspectiva práctica y multidisciplinar, ha concluido que la IA y la Medicina regenerativa han redefinido el abordaje del dolor.

"La IA ya es una herramienta útil en la práctica médica diaria", ha destacado el jefe de Rehabilitación en el Área de Gestión Integrada de Ourense, Verín y O Barco, el doctor Xoán Miguéns, quien ha concretado que esta "no sustituye al médico, sino que actúa como un apoyo que combina su experiencia con el conocimiento científico disponible para mejorar la toma de decisiones".

AGILIZACIÓN DE TAREAS CLÍNICAS

Además, Miguéns ha puesto de relieve que la IA "facilita el análisis de datos y agiliza tareas clínicas, científicas y formativas". "En el futuro, permitirá acceder de forma rápida y global al conocimiento médico, haciendo la información más accesible y actualizada", ha subrayado en una cita en la que se ha expuesto que el reto es saber cómo implementar la IA de forma ética, segura y alineada con el juicio clínico.

Así, el objetivo es garantizar la protección de los datos del paciente, la transparencia en los algoritmos y la supervisión constante por parte del profesional sanitario. Todo en el contexto de que el envejecimiento poblacional y el aumento de la cronicidad sitúan el dolor persistente como uno de los grandes desafíos sanitarios actuales.

"La longevidad y el dolor musculoesquelético crónico son una realidad cada vez más evidente en nuestra población", ha afirmado, por su parte, la jefa del Servicio Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia y coordinadora de este evento, la doctora Mónica Jordá, quien ha agregado que "el ejercicio físico estructurado y adaptado es una de las intervenciones más eficaces para reducir el dolor y mejorar la calidad de vida en las personas mayores".

En este contexto, es necesario diseñar programas individualizados, adaptados al grado de fragilidad y comorbilidades. No obstante, también se ha abordado la actualización en rehabilitación intervencionista, mientras que las terapias biológicas, como el plasma rico en plaquetas (PRP) perineural, las células CD34+ y las células mesenquimales cultivadas, han sido analizadas como parte de un cambio progresivo hacia tratamientos más personalizados y menos invasivos.

"Llevamos más de 20 años desarrollando medicamentos de terapia celular avanzada con un único objetivo: no solo reducir el dolor, sino conseguir que el tejido se regenere estructuralmente y poder demostrarlo por imagen", ha explicado el co-fundador y director médico del Instituto de Terapia Regenerativa Tisular en el Centro Médico Teknon de Barcelona, el doctor Robert Soler, que ha indicado que "eso es lo que diferencia un medicamento regulado de otros procedimientos".

ABORDAR EL DOLOR COMO UN FENÓMENO COMPLEJO

Con todo ello, LYCEDOR ha dado espacio al intercambio de conocimiento en el ámbito del dolor y la rehabilitación. Para ello, se ha empleado un enfoque multidisciplinar, integrando rehabilitación, Neurología, Ginecología, Neurofisiología y Radiología, lo que refuerza la necesidad de abordar el dolor como un fenómeno complejo que requiere colaboración entre especialidades.

"Nuestro compromiso es acompañar a los profesionales sanitarios con formación, innovación y soluciones terapéuticas que respondan a las necesidades reales de los pacientes en la práctica diaria", ha manifestado, al respecto, la directora de la Unidad de Primary Care de Viatris España, Laura Ríos, que considera que los especialistas en Medicina Física y Rehabilitación "desempeñan un papel clave en la detección y el abordaje precoz del dolor crónico".

Junto a ello, Ríos ha subrayado que, desde Viatris, trabajan "para facilitar herramientas que mejoren la coordinación asistencial y los resultados en salud". Para ello estas jornadas, cuyo crecimiento "ha sido posible gracias al apoyo continuado de Viatris, al alto nivel de los expertos participantes y a la implicación activa de todos los asistentes", ha concluido Jordá.