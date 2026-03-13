Experto denuncia que no hay políticas con perspectiva de género en suicidio pese a que el 75% de fallecidos son hombres - EUROPA PRESS

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico del Programa de Prevención del Suicidio en Andalucía, Miguel Guerrero, ha denunciado que, a pesar de que el Plan nacional de acción para la prevención del suicidio tiene una "mirada de perspectiva de género" y de que "entre el 75 y el 80 por ciento" de los fallecidos son hombres, actualmente "se evitan políticas públicas ligadas al varón".

Esta situación "se ha replicado en muchas comunidades autónomas", ha manifestado durante la celebración en Madrid del V Encuentro Nacional de la Asociación de Profesionales en Prevención y Posvención del Suicidio 'Papageno', desarrollado bajo el lema 'Cuidar del vínculo, sostener la vida. Un viaje desde la prevención a la posvención'.

A juicio de Guerrero, las tasas de suicidio en hombres, "en España, no importan". "No vamos a poder reducir las tasas de suicidio mientras no haya políticas con perspectiva de género", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que "la mortalidad por suicidio está ligada al hombre".

"La tasa mundial es más del doble que la femenina", ha continuado, concretando la masculina en "12,6 por 100.000 habitantes", por lo que "es un problema estructural". Además, ha declarado que "donde aumentan las desigualdades, la brecha es mayor", por lo que "la cultura influye".

Guerrero también ha explicado que "en cada una de las franjas etarias fallecen más hombres que mujeres", encontrándose la excepción en los menores de 15 años, en los que no se aprecian diferencias por sexos. En cualquier caso, ha subrayado que "no hay ninguna variable que tenga más campo de brecha que la del género".

"Hablar de hombres y suicidio incomoda", considera este psicólogo clínico, que ha indicado, al respecto, que se han realizado "escasas ponencias y jornadas sobre el suicidio en hombres". "Hay una voluntad activa de intentar no polemizar", así como "resistencia por el riesgo de ideologizarlo", ha destacado.

MANDATOS DE GÉNERO LIGADOS A LA MASCULINIDAD

En este punto, ha puesto de relieve los "mandatos de género ligados a la masculinidad", que evitan que el hombre pueda mostrar debilidad y vulnerabilidad. "Ser hombre en Occidente es una tortura, agota", por lo que "hay que investigar" el "cómo impacta en la conducta suicida", ha afirmado, ya que "el hombre que se adhiere a estereotipos de masculinidad tiene 2,4 más riesgo de suicidio".

"Los hombres tienen conductas externas de otra forma" a la clásica petición de ayuda, "como la irritabilidad y el consumo de alcohol", por lo que tienen "más probabilidad de ocultar un plan de suicidio", así como "más determinación en su primer intento". "Hay infradiagnóstico de depresión en el hombre", ha explicado.

Abundando en ello, Guerrero ha señalado que ellos "tienen menor tiempo de carrera suicida", así como "menos contacto con los servicios de "Salud Mental". De hecho, cuando sí piden ayuda, existe "mayor tasa de abandono", ha declarado.

Por todo ello, el también socio de 'Papageno' ha resumido que "abrazar el feminismo es protector contra el suicido". "Tenemos menos inteligencia emocional aprendida, que afecta a la regulación adaptativa", ha puesto de manifiesto.

En esta cita ha participado también la gerente asistencial de hospitales del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Mercedes Navío, que ha indicado que la aspiración es "prevenir" el suicidio y "cuidar de las personas" para que "nadie experimente sufrimiento en soledad".

"Hoy, casi todas las comunidades autónomas cuentan con planes de prevención", ha proseguido, tras lo que ha destacado la "visibilidad" del suicidio adquirida "en los últimos años". Todo en el contexto de que, en 2024, un total de 3.953 personas murieron por suicidio en España, lo que supone una tasa de 8,1 por cada 100.000 habitantes.

IMPORTANCIA DE LA POSVENCIÓN

Al respecto, el presidente de 'Papageno', Daniel Jesús López, ha destacado la importancia de la posvención, "el trabajo de duelo", ya que un suicidio en la familia o en una persona allegada "es un factor de riesgo" para un segundo. Además, se ha referido al suicidio en la adolescencia, momento en el que ha apuntado a la importancia de "plantear cribados".

"Las personas mayores siguen estando en la sombra", ha señalado, por su parte, la profesora titular en la Universitat de València, Alicia Sales, que ha señalado "la percepción de carga" como uno de los factores de riesgo de suicidio en ancianos. En este grupo de población, "de cada entre dos y cuatro intentos, hay un suicidio", ha informado.

Según esta académica, "sigue habiendo la percepción social de que estar triste y sentirse solo es algo inherente al envejecimiento". Junto a ello ha divulgado sobre el "suicidio pasivo", con el que los mayores, "de forma pasiva, se dejan ir".

Por último, la también profesora titular en la Universitat de València, Sandra Pérez-Rodríguez, se ha referido a la universidad como lugar preventivo. Así, ha destacado la guía de este centro para la actuación ante conductas de suicidio en el estudiantado y los talleres de prevención al respecto.