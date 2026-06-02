Experto recuerda que "en muchos casos, la neuritis óptica es la primera manifestación de la esclerosis múltiple"

Archivo - Ojo persona mayor, lentilla - KYOSHINO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El neurólogo del Hospital Universitario Hospiten Bellevue de Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), el doctor Carlos Valido, ha recordado que "en muchos casos, la neuritis óptica es la primera manifestación de la esclerosis múltiple o del trastorno del espectro de la neuromielitis óptica".

Esto "convierte al neurólogo en una figura clave para el diagnóstico y tratamiento a largo plazo", ha manifestado, y es que desde el grupo sanitario Hospiten han expuesto que "la verdadera importancia de diagnosticar a tiempo esta afección no radica únicamente en evitar la pérdida de visión, sino en la asociación de la misma con otras patologías autoinmunes".

En este sentido, Valido, que ha insistido en que "esta inflamación suele tener relación con las enfermedades desmielinizantes, que son un grupo de procesos inflamatorias que dañan el recubrimiento de los nervios", ha destacado "la atención especializada que ofrece Hospiten". Esta "permite estudiar otros procesos que también pueden desencadenar esta afección, como infecciones, enfermedades autoinmunes sistémicas o la reacción a ciertos fármacos y tóxicos", ha explicado.

De cualquier forma, "sentir dolor al mover el globo ocular o notar una visión borrosa repentina son síntomas de alarma que con frecuencia se asocian a un problema estrictamente oftalmológico", han afirmado desde esta entidad, tras lo que han apuntado que, "sin embargo, estos cuadros agudos pueden esconder una neuritis óptica, por lo que resulta vital abordarlos desde una perspectiva neurológica".

La neuritis óptica "es un proceso inflamatorio que actúa como un 'cortocircuito', dañando y dificultando la transmisión de la información visual que viaja desde la retina hasta el cerebro", han informado, al tiempo que han expuesto que "aunque puede aparecer en cualquier momento de la vida, suele tener un perfil de paciente muy definido, afectando principalmente a adultos jóvenes de entre 20 y 40 años, con una incidencia mayor en mujeres".

SUELE PRESENTARSE DE FORMA AGUDA

Además, han puesto de relieve que "a diferencia de otros problemas oculares, que progresan lentamente, la neuritis óptica suele presentarse de forma aguda, y puede llegar a ser abrupta o en el transcurso de varios días". "Entre los síntomas más característicos se incluyen la pérdida de visión súbita, que generalmente afecta a un ojo; dolor ocular, que empeora significativamente con los movimientos; alteraciones de colores, especialmente el rojo, que puede parecer más apagado o menos brillante de lo normal; o sensación de destellos de luz repentinos", ha divulgado Valido.

Debido a lo expuesto, y a que "el diagnóstico temprano es crucial, no solo para tratar la inflamación actual, sino para evaluar el riesgo de desarrollar enfermedades neurológicas crónicas", ha manifestado que "la aparición de una pérdida de visión dolorosa debe ser un motivo de consulta médica inmediata". El proceso de detección "requiere una exploración inicial oftalmológica completa y, si se confirma la sospecha de neuritis óptica, se traslada a la consulta de Neurología para valorar pruebas adicionales", ha señalado.

Tras ello, "el objetivo principal del tratamiento es reducir la inflamación y acelerar el proceso de recuperación visual", por lo que, "de manera general, se suelen emplear corticosteroides por vía intravenosa en dosis altas durante los primeros días", han explicado desde Hospiten, mientras que Valido ha recordado que "la gran mayoría de los pacientes comienzan a recuperar la visión en pocas semanas y se suele realizar un seguimiento tras el episodio inicial".

"Además, se valorará si el paciente requiere tratamientos preventivos para evitar futuros brotes o la progresión de enfermedades desmielinizantes", ha proseguido en un contexto en el que "la coordinación entre el oftalmólogo y el neurólogo es la mejor garantía para proteger tanto su salud visual como su bienestar neurológico general".