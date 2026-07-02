Experto subraya que el nuevo marco regulatorio nacional incluye el valor social como criterio de evaluación de fármacos - ROCHE

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de Relaciones Corporativas y Asuntos Públicos de la compañía farmacéutica Roche Farma España, Federico Plaza, ha subrayado que el nuevo marco regulatorio nacional incluye el valor social "como nuevo criterio de evaluación" de fármacos, lo que es "clave" para que los laboratorios "sigan apostando por España como país líder en investigación clínica en Europa".

El recientemente aprobado Real Decreto de Evaluación de las Tecnologías Sanitarias y el proyecto de Real Decreto de Financiación y Precio de los medicamentos, que acaba de iniciar su trámite de audiencia pública, "ponen las bases de un nuevo modelo de evaluación de la innovación en salud en España que presenta profundas implicaciones para el sistema sanitario y la sociedad", ha indicado al respecto.

Plaza, que ha manifestado que el objetivo es que el país "pueda llegar a convertirse en 'hub' de referencia para la innovación biomédica en Europa", ha participado en 'El Valor Social en el Nuevo Marco de Evaluación de Tecnologías Sanitarias', un 'Curso de Verano' organizado en el municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Roche Farma España.

Los expertos que han intervenido en esta cita han indicado que, desde ahora, se tendrán en cuenta también los beneficios de los medicamentos innovadores en aspectos que van más allá del ámbito puramente clínico, como la autonomía y la calidad de vida del paciente, la reducción de la necesidad de recursos de dependencia, la menor duración de las bajas laborales y la mejora de la productividad.

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SNS

Estas normas plantean "el reto de hacer operativo un modelo que garantice la sostenibilidad del sistema, algo para lo que también va a ser imprescindible tener en cuenta el impacto de las innovaciones en el conjunto del tejido social y económico, como ya puso de relieve el reciente informe 'Reflexión Estratégica sobre el Valor Social en la Evaluación de Medicamentos' (REVALORE), presentado en febrero en el Congreso de los Diputados", ha continuado Plaza.

Sobre este documento se ha expuesto que recomienda adoptar la perspectiva social como escenario principal en patologías que cursan con alta dependencia funcional, y que generan al paciente importantes problemas de autonomía personal. Junto a ello, aboga por contemplar, dentro del proceso de evaluación, el coste de los cuidados informales, los gastos de bolsillo y las pérdidas de productividad derivadas del impacto del absentismo y el presentismo laboral, tanto del paciente como de su cuidador.

Tras exponer en este sentido que estos textos legales buscan integrar de forma efectiva la perspectiva del paciente en la toma de decisiones sobre medicamentos, productos sanitarios y otros procedimientos médicos, lo que requerirá del desarrollo de nuevas guías metodológicas, se ha señalado que es necesario avanzar hacia modelos de acceso innovadores y hacia un ecosistema de datos interoperable que consolide el liderazgo de España en innovación biomédica.

Así, una vez inaugurado este encuentro por parte de Plaza, el rector de la UCM, Joaquín Goyache, y la directora de la tercera edición de este curso, Cristina González, han tomado la palabra, entre otros, el director general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, César Hernández; la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas; y la subdirectora general de Farmacia del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), María José Calvo.

TRANSPARENCIA

Bajo la moderación del economista de la salud, Pedro Gómez Pajuelo, y acompañados por el representante del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Daniel-Aníbal García de Diego, han señalado que se busca establecer un marco transparente y predecible para la evaluación de tecnologías sanitarias, equilibrando el acceso rápido a medicamentos innovadores con la sostenibilidad económica.

Junto a ello, se ha identificado la necesidad de desarrollar marcos metodológicos claros para facilitar la inclusión del valor social como criterio de evaluación, tras lo que han tomado el testigo la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar; la miembro de la AEMPS, María José del Pino; el presidente de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), Alfredo García Layana; y la directora de Farmacia del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, María Queralt Gorgas.

Todos ello, moderados por el economista de la salud José María Abellán, han señalado que se debe integrar de forma efectiva la perspectiva de todos los agentes implicados y, de manera destacada, de los pacientes, en la metodología de evaluación. Existe el desafío de definir y medir el valor social de los medicamentos de forma objetiva y explícita, incorporando criterios homogéneos que evalúen variables como el impacto laboral, la equidad territorial y la carga del cuidador, han explicado.

Además, este evento ha dispuesto de la participación del director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud (SERGAS), Alfredo Silva; la directora general de Personas con Discapacidad de la Generalitat Valenciana, Bárbara Congost; el subdirector de Farmacia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Eutimio Tercero; y la directora de Compras del SERMAS, Ana del Prado; con la conducción de la directora de Acceso de Farmaindustria, Isabel Pineros.

Una vez expuesta por estos expertos la importancia de consolidar un concepto homogéneo de valor social para todo el SNS que contemple su impacto en las dimensiones del paciente, la sociedad y el sistema, y tras la intervención del director general de Gestión Económico-Financiera del SERMAS, José Nieves, esta reunión ha sido clausurada por Plaza y la directora de los 'Cursos de Verano' de este centro académico, Natalia Abuín.