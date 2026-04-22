Expertos abogan por crear Unidades Especializadas Acreditadas para abordar la rinosinusitis crónica con pólipos nasales

Archivo - Mujer con congestión nasal. - CECILIE_ARCURS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), el doctor Serafín Sánchez, ha indicado que establecer Unidades Especializadas Acreditadas para el abordaje de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales permitiría "centralizar la experiencia clínica, incorporar protocolos diagnósticos estandarizados y utilizar herramientas avanzadas para una evaluación integral del paciente".

Estas facilitarían la estratificación según fenotipos y endotipos inflamatorios, lo que es esencial para una Medicina de precisión y para la adecuada selección de tratamientos, "incluyendo la indicación de terapias avanzadas en los casos más complejos", ha señalado con motivo de su participación en una reunión de la Alianza Española de Poliposis Nasal.

Durante la cita, esta organización ha presentado, con la colaboración de la compañía biofarmacéutica GSK, el informe 'Necesidades no cubiertas del paciente con rinosinusitis crónica con poliposis nasal', en el que se analiza la carga y prevalencia de la enfermedad, la necesidad de una atención especializada y de un abordaje adaptado al perfil clínico e inflamatorio de cada paciente, junto con los retos pendientes en el cuidado asistencial.

Así, se ha explicado que los síntomas de esta patología son la congestión nasal, el goteo posnasal y la pérdida de olfato, los cuales afectan profundamente la salud y calidad de vida. Hasta dos tercios de los pacientes conviven con comorbilidades, como el asma, otitis media crónica y la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina (EREA), lo que agrava la carga de la misma.

Además, los expertos han señalado que, aunque los síntomas se controlan eficazmente en muchos pacientes, aproximadamente un tercio no presenta un control adecuado, obteniendo solo un alivio sintomático a corto plazo. Todo en una enfermedad que, en España, se calcula que afecta a entre el 3 y el 6 por ciento de las personas, cuyo impacto psicosocial puede favorecer el desarrollo de problemas emocionales como depresión, ansiedad, frustración, la disminución de la concentración y una baja autoestima.

También debido a que esta es una enfermedad infradiagnosticada e infratratada en un número significativo de pacientes, y a colación de la celebración, este jueves, 23 de abril, del Día Mundial de la Poliposis Nasal, se ha presentado este documento. A juicio de sus autores, entre las principales necesidades no cubiertas destacan el retraso diagnóstico y la heterogeneidad en el manejo clínico entre distintos niveles asistenciales.

"A ello se suma una importante variabilidad en el acceso a tratamientos avanzados, que no siempre están disponibles de forma equitativa", han continuado los responsables de este trabajo, que han agregado que el establecimiento de las Unidades Especializadas Acreditadas garantizaría una atención integral, multidisciplinar y coordinada de las diferentes especialidades implicadas, que incluyan Otorrinolaringología, Neumología, Alergología, Urgencias, Atención Primaria, Enfermería y Farmacia.

COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES Y NIVELES ASISTENCIALES

Según ha manifestado Sánchez, "la coordinación efectiva entre estos profesionales permite una valoración más completa del paciente, una mejor identificación de comorbilidades y una toma de decisiones terapéuticas más adecuada". Junto a ello, ha explicado que "la adecuada coordinación interniveles entre Atención Primaria y atención hospitalaria es clave para favorecer el diagnóstico precoz, optimizar los circuitos de derivación y garantizar un seguimiento continuado".

Destacando que el tratamiento se basa en irrigaciones salinas endonasales, corticosteroides intranasales, uso puntual de corticosteroides orales y cirugía endoscópica nasosinusal, el presidente del Grupo de trabajo de Rinitis, Rinosinusitis y Poliposis Nasal del área de Asma de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), el doctor José Antonio Castillo, ha afirmado que "la mayor limitación de estos tratamientos en los casos más graves es la resistencia al tratamiento tópico, que obliga al uso de corticoides sistémicos o la cirugía endoscópica nasosinusal".

"La identificación de factores individuales, como el fenotipo, la gravedad de la enfermedad, las comorbilidades asociadas, los factores genéticos o la exposición ambiental, permite optimizar las decisiones terapéuticas y mejorar el control de la patología", ha proseguido Castillo, quien ha añadido que las nuevas terapias, como las que se dirigen contra dianas clave de la inflamación crónica subyacente, "ofrecen la posibilidad de un tratamiento muy efectivo, que permitiría la reducción y/o la eliminación de la necesitad de corticoides sistémicos y reduciría/evitaría la necesidad de nuevas cirugías".

Por su parte, el presidente del Comité de Rinología y Conjuntivitis Alérgica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), el doctor Ruperto González Pérez, ha indicado que herramientas como el Big Data y la Inteligencia Artificial (IA) suponen avanzar "hacia un modelo de Medicina de precisión", mientras que la presidenta de la Asociación Española de Pacientes con Poliposis Nasal (AEPONA), Vanessa Limonge, ha destacado la importancia de integrarse en organizaciones como la que representa.

Por último, el director del área de Respiratorio, Inmunología e Inflamación de GSK España, Antonio Blanco, ha recordado que esta compañía "lleva más de 50 años a la vanguardia de los desafíos más complejos en salud respiratoria". "Nuestra ambición es redefinir el futuro de la atención respiratoria para poder colaborar en el desarrollo de un abordaje temprano y detener la enfermedad para limitar futuras complicaciones", ha establecido.

Por ello, en este laboratorio se hallan "trabajando en terapias y estrategias innovadoras de la mano de especialistas en patologías como la rinosinusitis crónica con pólipos nasales", ha sostenido, al tiempo que ha remarcado que ello se lleva a cabo "teniendo en cuenta las necesidades de los pacientes".