Expertos muestran que los telómeros revelan diferencias por género en las secuelas respiratorias tras Covid-19 grave - ISCIII

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado desde el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (CNM-ISCIII) ha mostrado que los telómeros revelan diferencias por género en las secuelas respiratorias tras padecer Covid-19 grave, ya que este influye en las que deberá afrontar la persona paciente de esta enfermedad.

Esta investigación, que ha sido publicada en la revista 'Frontiers in Immunology', ha confirmado que el acortamiento de los telómeros tras un cuadro severo de esta patología se asocia con la aparición de estas secuelas respiratorias, y que esta vinculación no es igual en hombres y mujeres. Esta se ha llevado a cabo con la misma cohorte de pacientes que permitió, en 2024, descubrir que la Covid-19 grave genera el citado acortamiento de telómeros.

Los telómeros son secuencias genéticas situadas en los extremos de los cromosomas que actúan como un 'reloj biológico', han explicado desde esta institución, al tiempo que han añadido que su acortamiento, ligado al envejecimiento celular, se relaciona con un mayor riesgo de sufrir ciertas enfermedades. Ahora, se ha confirmado que ello es un factor asociado al desarrollo de complicaciones respiratorias tras un cuadro grave de Covid-19, así como las divergencias entre géneros.

Para llevar a cabo este trabajo, que ha estado coordinada por las doctoras Amanda Fernández y María Angeles Jiménez, quienes son miembros de la Unidad de Infección Viral e Inmunidad del CNM-ISCIII y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC) de este Instituto, se han analizado datos clínicos de 49 personas ingresadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por Covid-19 entre agosto de 2020 y abril de 2021.

MEDICIÓN EN SANGRE MEDIANTE ENSAYOS DE PCR CUANTITATIVA

A todas ellas se les ha medido la longitud relativa de los telómeros en sangre mediante ensayos de PCR cuantitativa en tiempo real, tanto en el momento de la hospitalización como un año después del alta. Para esta segunda evaluación, se ha contado con más pacientes, 73 en total, siendo sus autoras principales las investigadoras Raquel Behar y Ana Virseda, que han dispuesto de la colaboración de los hospitales universitarios del Tajo e Infanta Cristina, ambos situados en Madrid.

En este sentido, desde el CNM-ISCIII han concretado que se han evaluado datos de pacientes con cuadros graves que, en su mayoría, requirieron ventilación mecánica y, en muchos casos, posicionamiento en decúbito prono. Así, se ha estudiado la relación entre la longitud de los telómeros y dos tipos de secuelas respiratorias un año después del alta: la enfermedad pulmonar parenquimatosa difusa (DPLD, por sus siglas en inglés), que es un hallazgo radiológico sugestivo de fibrosis pulmonar; y un conjunto de síntomas persistentes, como disnea y dolor torácico.

Al cabo de un año, una parte importante de las personas participantes seguía presentando síntomas respiratorios, mientras que una proporción menor mostraba signos radiológicos compatibles con DPLD. Sin embargo, en las mujeres, el acortamiento telomérico se asoció con la persistencia de síntomas respiratorios como disnea, dolor torácico, tos y expectoración; mientras que en hombres, se relacionó de manera específica con el desarrollo de DPLD.

Por todo ello, estos expertos han asegurado que el acortamiento de los telómeros puede actuar como un biomarcador del riesgo de alteraciones respiratorias ligadas al envejecimiento, distinto en hombres y mujeres. Esta circunstancia podría servir como marcador pronóstico de secuelas respiratorias a largo plazo, orientando potencialmente la estratificación del riesgo y las estrategias de seguimiento individualizado en supervivientes de Covid-19 tras su estancia en UCI.