Expertos valoran el operativo de desembarco del 'Hondius', de "extrema precaución" por la "presión mediática y política"

El crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero MV Hondius con hantavirus está dispuesto para comenzar las operaciones de - Ubay Rodríguez - Europa Press

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos epidemiólogos de Salud Exterior valoran el operativo de desembarco del cucero 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla (Tenerife), que consideran que se está "gestionando con un nivel de precaución extremadamente alto" probablemente "influido por la presión mediática y política sobre la gestión del caso" y que podrían garantizarse la seguridad en un operativo de menor complejidad pero que se ha "complicado en exceso" ante "la dificultad de controlar la situación informativa".

En cualquier caso, defienden, en declaraciones a SMC recogidas por Europa Press, que el operativo "garantiza la seguridad para todos" y que, aunque aun puedan aparecer algún posible caso estrechamente relacionado con los casos conocidos, expuesto previamente durante el crucero o en algún vuelo con casos sintomáticos, "no son esperables contagios derivados la operación o los aislamientos".

En este sentido, el epidemiólogo Salvador Peiró, del Área de Investigación en Servicios de Salud y Farmacoepidemiología de la Fundación para el fomento de la investigación sanitaria y biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO), destaca en declaraciones a SMC recogidas por Europa Press que "la llegada del crucero con potenciales contactos de casos de hantavirus, por el momento todos asintomáticos, se está gestionando con un nivel de precaución extremadamente alto".

En su opinión, "tal y como se ha organizado el operativo (protocolos específicos de desembarco, aislamiento, seguimiento de contactos y repatriación), el riesgo para la población general, tanto de Tenerife como de cualquier otro lugar, puede considerarse prácticamente inexistente".

Apunta que "en los próximos días aún sería posible que apareciera algún nuevo caso en personas (estrechamente relacionadas con los casos conocidos) expuestas previamente durante el crucero o en algún vuelo con casos sintomáticos" pero "no son esperables contagios derivados del operativo realizado en Canarias o los aislamientos".

Igualmente, Mar Faraco, expresidenta y actual secretaria de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE) y jefa de Servicio de Sanidad Exterior en Huelva, insiste a SMC que "el protocolo contemplado y las medidas que en él se describen garantizan la seguridad para todos".

"COMPLICADO EN EXCESO"

Reconoce que "en algunos aspectos es complicado en exceso, muy posiblemente por el impacto mediático que tiene el brote a nivel local, nacional e internacional. Entiendo estas decisiones, llamémoslas 'exageradas', ante la dificultad de controlar la situación informativa --añade--. Sin ser el foco informativo mundial (y la presión que supone esa atención), se podría garantizar la seguridad con menor complejidad".

Esta experta en Sanidad Exterior apunta que un desembarco en fondeo es mucho más complicado para todos los implicados y "se podría hacer con seguridad con el buque atracado". A su juicio, "habrán pesado mucho en la decisión circunstancias diferentes a la protección de la salud pública", tanto para el operativo de desembarco como para "la decisión sobre las cuarentenas estrictas de personas asintomáticas en un hospital de referencia".

En esta misma línea, Pedro Ignacio Arcos González, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, profesor de Epidemiología y director de la Unidad de Investigación en Emergencia y Desastre de la Universidad de Oviedo e investigador asociado de la Universidad de Oxford (Reino Unido), señala a SMC que los protocolos "son realmente una versión 'reforzada' de los protocolos conocidos y establecidos en la literatura para la gestión de este tipo de situaciones".

Apunta que "no hay nada nuevo en ellos y son correctos, excepto el enorme nivel de aislamiento de seguridad introducido y que, en este caso, quizás haya estado influido por la presión mediática y política sobre la gestión del caso".

"MEDIDAS JUSTIFICADAS AUNQUE SEAN MOLESTAS"

Por su parte, José Miguel Cisneros Herreros, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, defiende que las medidas de alto nivel que recoge el protocolo para alcanzar la prevención y el control de este brote "en una situación con incertidumbres como esta resultan justificadas, aunque sean molestas para los pasajeros cuarentenados".

Finalmente Consuelo Giménez Pardo, profesora titular de la Universidad de Alcalá y vocal de Gestión del Conocimiento e Investigación de Médicos del Mundo, explica en declaraciones a SMC recogidas por Europa Press que "desde siempre las travesías por mar, por lo que implica de individuos encerrados en espacios pequeños en situaciones de contacto próximo, han generado transmisión de enfermedades infecciosas que suponían un paso de cuarentena por lazaretos antes de adentrarse en puertos seguros".

Apunta que, en el caso del crucero "la alarma ha sido máxima con un despliegue de información que no veíamos desde la covid-19 que nos indica que el miedo sigue ahí" y que "los movimientos de personas, animales y el comercio, la invasión cada vez mayor de ecosistemas propios de animales por parte del hombre y el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas, pero, también la rapidez con la que nos movemos hace que lleguemos más rápido a cualquier parte del mundo de lo que tarda el periodo de incubación de una enfermedad infecciosa".

Concluye resaltando la "baja letalidad de este virus, pero esto, sin duda, volverá a pasar con otros organismos y deberemos estar preparados, por una parte, invirtiendo en vigilancia epidemiológica, y por la otra, aplicando los protocolos que existen y se revisan periódicamente ante las diferentes situaciones de emergencia".

"Pero, sobre todo, la necesidad básica de trabajar de manera coordinada con afán constructivo entre todos --recomienda--: políticos, científicos, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, entendiendo que esta 'guerra' frente a las enfermedades infecciosas es larga y será dura, quizás con pequeños éxitos en algunas batallas, pero que nos va a mantener siempre en guardia. Nos va la supervivencia como especie en ello", advierte.