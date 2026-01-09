La exposición a luz natural podría ser beneficiosa para pacientes de diabetes tipo 2

Archivo - Diabetes, mujer - VGAJIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Ginebra, los Hospitales Universitarios de Ginebra (Suiza), la Universidad de Maastricht (Países Bajos) y el Centro Alemán de Diabetes (Alemania) han encontrado evidencia sobre los beneficios metabólicos en pacientes de diabetes tipo 2 de la exposición a luz natural, en comparación con luz artificial.

Según recoge el estudio, publicado en 'Cell Metabolism', es habitual que las personas pasen entre el 80 y 90 por ciento de su tiempo en interiores. Dado que la luz natural es el principal sincronizador del reloj biológico, la escasa exposición crónica a la misma podría considerarse un factor de riesgo en la creciente incidencia de enfermedades metabólicas, como la diabetes tipo 2.

Para este trabajo, los investigadores han comparado los efectos metabólicos de la exposición a luz natural y a luz artificial durante el horario laboral, de 8 a 17 horas, en ocho mujeres y cinco hombres con diabetes tipo 2. En concreto, los 13 participantes fueron expuestos a un entorno de oficina simulado con luz natural y otro con luz artificial durante 4,5 días y un total de 103 horas consecutivas, en cada uno de los escenarios, con un descanso de al menos cuatro semanas entre ambos.

"Este modelo experimental nos permite examinar a las mismas personas en ambas condiciones, lo que limita la variabilidad individual de nuestros resultados", ha explicado el profesor asociado de la Universida de Maastricht Joris Hoeks, codirector del estudio. "A excepción de la fuente de luz, todos los demás parámetros de estilo de vida (comidas, sueño, actividad física, tiempo frente a pantallas, etc.) se mantuvieron estrictamente idénticos", ha apuntado.

A partir de este experimento, los investigadores observaron que, cuando estaban expuestos a la luz natural, los pacientes mantuvieron sus niveles de glucosa en sangre dentro del rango normal durante más horas al día, con menor variabilidad. Además, su nivel de melatonina fue ligeramente más alto por la noche, y el metabolismo oxidativo de las grasas también mejoró.

Para comprender mejor los cambios positivos observados en el metabolismo corporal, los científicos tomaron muestras de sangre y músculo de los voluntarios antes, durante y después de cada experimento en luz natural y artificial.

"Analizamos la regulación de los relojes moleculares en cultivos de células musculares esqueléticas, junto con los lípidos, metabolitos y transcripciones genéticas en la sangre. En conjunto, los resultados muestran claramente que la luz natural influye en el reloj interno y el metabolismo. Esto podría explicar la mejor regulación del azúcar en sangre y la mejor coordinación entre el reloj central del cerebro y los relojes de los órganos", ha explicado la profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra y de los Hospitales Universitarios de Ginebra Charna Dibner, quien también ha codirigido el estudio.

Los autores han destacado que este trabajo supone la "primera evidencia" del efecto beneficioso de la luz natural, frente a la artificial, en pacientes de diabetes tipo 2, aunque reconocen la limitación que implica la pequeña cohorte de participantes. En cuanto a futuras opciones de investigación, el autor principal Jan-Frieder Harmsen ha apuntado al estudio de estas variables en condiciones reales, equipando a voluntarios con detectores de luz y medidores de glucosa durante varias semanas.

Asimismo, Harmsen ha señalado que este trabajo advierte del impacto que tiene la arquitectura actual de los edificios en la salud humana, un aspecto que a menudo pasa inadvertido.