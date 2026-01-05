El extracto de granada potencia el rendimiento de ciclistas tras esfuerzos extremos

Archivo - Juicy pomegranates - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / DEJAN LECIC - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La suplementación con extracto de granada, rico en punicalagina -un potente polifenol con efecto antioxidante y antiinflamatorio-, mejora el rendimiento máximo de ciclistas entrenados tras una prueba de resistencia exhaustiva.

Así lo indica un estudio liderado por la Universidad Católica de Murcia y publicado en la revista 'Nutrients'. La investigación, desarrollada mediante un ensayo clínico aleatorizado y controlado, ha contado con la participación de ciclistas amateur, que realizaban actividad física aeróbica de forma regular y prolongada.

Los resultados muestran que aquellos deportistas que consumieron extracto de granada con alto contenido en punicalagina presentaron un menor grado de fatiga y un mejor rendimiento posterior al esfuerzo, en comparación con el grupo control.

Según explica Javier López, catedrático de Ciencias de la Salud y director de la Cátedra de Fisiología del Ejercicio de la Universidad Católica de Murcia, la punicalagina pertenecen al gran grupo de los polifenoles, compuestos antioxidantes naturales presentes en los vegetales. "Son un conjunto muy concreto de polifenoles con propiedades específicas que han sido estudiadas y que muestran una evidencia científica moderada pero clara en determinados ámbitos de la salud", explica López.

Los vegetales, señala el investigador, generan antioxidantes como mecanismo de defensa frente a la radiación solar. Por este motivo, estos compuestos se concentran mayoritariamente en las partes externas del fruto, como la corteza. En el caso de la granada, la cáscara es especialmente rica en punicalagina, aunque también están presentes en el interior del propio fruto. "La granada es prácticamente la única fuente relevante de punicalaginas en la dieta", subraya.

EXTRACTO DE GRANADA

El estudio se basa en el consumo de extracto de granada con alto contenido en punicalagina, que presenta una ventaja nutricional. "Estamos hablando de extractos naturales, en los que la punicalagina es el componente más importante", aclara el investigador. Estos extractos permiten concentrar los principios activos del fruto en cantidades que sería prácticamente imposible consumir mediante la ingesta habitual de granada fresca.

"Para obtener una cantidad de punicalaginas con efecto biológico relevante habría que consumir kilos y kilos de granada", explica. "El extracto permite concentrar esos activos y tomarlos en formato nutracéutico, generalmente en cápsulas, de forma práctica y segura".

El ensayo se centró en ciclistas, un modelo ideal de deporte aeróbico de larga duración e intensidad moderada-alta. Este tipo de ejercicio genera una elevada carga de oxidación y procesos inflamatorios musculares, factores directamente relacionados con la aparición de fatiga y la disminución del rendimiento.

"Sabíamos que la punicalagina tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Nuestra pregunta era clara: ¿podemos reducir el cansancio que aparece tras un ejercicio prolongado? La respuesta del estudio fue afirmativa", indica López.

Los ciclistas suplementados con extracto de granada con alto contenido en punicalagina mostraron una mejor capacidad para rendir tras el esfuerzo, lo que sugiere una recuperación más eficaz y una mejor preparación para sesiones posteriores de entrenamiento.

Aunque los resultados son prometedores, el investigador es prudente. "En deportes aeróbicos de larga duración, como ciclismo, maratón o esquí de fondo, el efecto es claramente positivo", afirma. Sin embargo, advierte que no sería prudente extrapolarlo sin más a otras disciplinas deportivas que no han sido estudiadas.

PREVENCIÓN PARA UNA VIDA SALUDABLE

Más allá del deporte, la punicalagina ha mostrado beneficios sobre parámetros como la tensión arterial, el perfil lipídico y la función endotelial, siempre en un contexto preventivo. "No estamos hablando de curar enfermedades ni de sustituir medicamentos", recalca López. "Los extractos de granada con alto contenido en punicalagina se posicionan en la prevención y en las fases iniciales, siempre acompañados de hábitos de vida saludables, dieta, ejercicio, etc.", ha añadido.

Una de las grandes fortalezas de los extractos de granada con alto contenido en punicalagina es su perfil de seguridad. "No tienen prácticamente efectos secundarios", señala, "y eso los convierte en una herramienta interesante para retrasar o complementar el uso de fármacos en determinadas situaciones", fármacos que si presentarían algún tipo de efecto secundario.

El investigador concluye destacando la importancia de seguir investigando y comunicando con rigor. "La punicalagina tiene evidencia científica moderada, pero real. Nuestro equipo está convencido de que funciona, y las sensaciones de los deportistas en el estudio fueron muy positivas".