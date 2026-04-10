Factores ambientales como ciertas bacterias o sustancias químicas podrían desencadenar la sarcoidosis

Archivo - Médico mirando una radiografía de los pulmones de un paciente. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / UTAH778 - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sarcoidosis podría desencadenarse por factores ambientales como ciertas bacterias o sustancias químicas, según la reumatóloga del Hospital Universitario La Paz de Madrid, Gema Bonilla, que ha puesto de manifiesto que aunque la causa exacta de esta enfermedad rara se desconozca, algunas personas presentan predisposición genética.

Esta enfermedad inmunomediada y de origen desconocido, se caracteriza por una inflamación crónica que genera granulomas, nódulos inflamatorios que pueden alterar la función de los órganos afectados. Se trata de una patología "rara", con una frecuencia de entre 10 y 20 casos por cada 100.000 habitantes, y que suele aparecer entre los 20 y 60 años, con mayor incidencia en mujeres.

En el marco del Día Mundial de Concienciación de la Sarcoidosis, que se celebra el 13 de abril, desde la Sociedad Española de Reumatología (SER) y la Asociación Nacional de Enfermos de Sarcoidosis (ANES) han abogado por un mayor conocimiento y sensibilización sobre esta enfermedad con el objetivo de "mejorar la detección precoz".

"Su diagnóstico requiere un enfoque diferencial amplio frente a infecciones, enfermedades ocupacionales y ambientales, otras enfermedades inmunomediadas y algunos tipos de neoplasias", ha asegurado Bonilla.

La reumatóloga también ha hecho referencia a un "abordaje y tratamiento multidisciplinar" debido a su carácter multisistémico y a que se estima que en torno a un tercio de los casos presentan enfermedad crónica.

Además de los tratamientos farmacológicos, a las personas con sarcoidosis se les recomienda recurrir a fisioterapia y terapia psicológica, y en caso de necesitarlo, junto con la adopción de hábitos de vida saludables (dieta mediterránea, ejercicio físico y descanso).

VISIBILIZACIÓN DE ESTA ENFERMEDAD RARA

La Asociación Nacional de Enfermos de Sarcoidosis, liderada por Elena Compadre, ha subrayado la importancia de visibilizar la enfermedad y lograr que la sarcoidosis tenga mayor presencia en jornadas y congresos.

"Este año, en concreto, se quiere poner el foco en la importancia del diagnóstico temprano y en la necesidad de un acompañamiento. El lema será: Sin guía, no hay equidad. Sarcoidosis con criterios comunes ya", ha precisado su presidenta.

Compadre también ha reclamado que se fomente el asociacionismo, que permite apoyo, interacción entre pacientes y orientación sobre los recursos disponibles. Desde la Asociación han reclamado, por último, fomentar la investigación y el trabajo multidisciplinar para elaborar una guía de práctica clínica común.

Con motivo de este día, se llevarán a cabo acciones de visibilidad a través de las redes sociales, destacando también el vídeo informativo de animación, en el marco de la campaña 'Ponle nombre al reuma'.